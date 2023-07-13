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Политика

Военная операция на Украине. День 505-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 505-й день

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Александр Река/ТАСС
ЕС может подключить «дочку» Россельхозбанка к системе переводов SWIFT для продления зерновой сделки, пишет Reuters. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал недостоверной информацию о переговорах по Украине в июле. Ночью на Украине звучали взрывы и воздушная тревога. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:45

Украинские войска продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста в Херсонской области, но их методично уничтожают — губернатор региона Владимир Сальдо.

8:33

Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш», входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») за последний год в четыре раза нарастил объемы производства. Об этом в интервью ТАСС сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

«Омсктрансмаш» — первое специализированное танковое предприятие, единственный завод, имеющий замкнутый технологический цикл танкового производства. Завод выпускает танки Т-80, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» (ТОС-1а) и другую спецтехнику, также занимается модернизацией танков.

8:15

8:12

Командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов заявил, что его отстранили от службы после его доклада о проблемах в армии. Его обращение опубликовал депутат Госдумы и экс-заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев.

В опубликованном обращении Попов обращается к подчиненным и рассказывает, что он доложил военному руководству о главных проблемах в российской армии «по боевой работе, по обеспечению».

8:11

❗️ Евросоюз может подключить «дочку» Россельхозбанка к международной системе переводов SWIFT для продления зерновой сделки, пишет Reuters со ссылкой на источники.

8:08

8:04

Главное из интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова «Лента.ру»:

◾️ Для РФ в приоритете мир, а не боевые действия;

◾️ Россия разделяет многие предложения партнеров по урегулированию на Украине, но Запад и Киев отвергают любые мирные инициативы;

◾️ Позиция РФ по необходимым для урегулирования на Украине вопросам не изменилась;

◾️ Информация о том, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут пройти в июле, является недостоверной;

◾️ Международные гуманитарные организации не дали никаких принципиальных оценок подрыву киевским режимом Каховской ГЭС. Агентства ООН в ситуации с этим преступлением выполняют заказ Запада и Киева, ограничивая свою роль показными попытками доставить гуманитарную помощь нуждающимся;

◾️ Сам факт появления на Украине истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере;

◾️ Запад своими действиями создает экзистенциальную угрозу для России, которая будет защищаться всеми имеющимися средствами;

◾️Отношения России с недружественными странами уже никогда не станут прежними.

8:01

Президент Украины Владимир Зеленский угрожал не явиться на первый саммит Совета Украина — НАТО, который состоялся в Вильнюсе 12 июля. Об этом пишет газета The New York Times.

Во вторник он подверг резкой критике итоговое заявление саммита НАТО, поскольку в нем не были установлены четкие сроки и условия присоединения Украины к альянсу. Он назвал такую ситуацию «абсурдной». По информации агентства Bloomberg, лидеры стран альянса на совместном ужине рекомендовали президенту Украины «остыть». Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине стоит чаще выражать благодарность за помощь, которую она получает от западных союзников.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом специальной военной операции ВС РФ на Украине. Сегодня — 505-й день боевых действий.

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