Военная операция на Украине. День 505-й

8:04

Главное из интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова «Лента.ру»:

◾️ Для РФ в приоритете мир, а не боевые действия;

◾️ Россия разделяет многие предложения партнеров по урегулированию на Украине, но Запад и Киев отвергают любые мирные инициативы;

◾️ Позиция РФ по необходимым для урегулирования на Украине вопросам не изменилась;

◾️ Информация о том, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут пройти в июле, является недостоверной;

◾️ Международные гуманитарные организации не дали никаких принципиальных оценок подрыву киевским режимом Каховской ГЭС. Агентства ООН в ситуации с этим преступлением выполняют заказ Запада и Киева, ограничивая свою роль показными попытками доставить гуманитарную помощь нуждающимся;

◾️ Сам факт появления на Украине истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере;

◾️ Запад своими действиями создает экзистенциальную угрозу для России, которая будет защищаться всеми имеющимися средствами;

◾️Отношения России с недружественными странами уже никогда не станут прежними.