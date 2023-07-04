«Разберемся»: Кадыров впервые прокомментировал избиение журналистки и адвоката в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые прокомментировал избиение журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова, не назвав имен пострадавших. По словам политика, власти республики «разберутся», он также поручил выяснить, кто именно напал на Милашину и Немова. Нападение прокомментировала также омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, а глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Министр печати Чечни Ахмед Дудаев заявил о «характерном почерке западных спецслужб».

Личности нападавших в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова должны быть установлены. Об этом говорится в Telegram-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем», — написал Кадыров.

В публикации не названы имена пострадавших.

Более развернутый комментарий дал министр печати Чечни Ахмед Дудаев. По его словам, Чечня «по праву заслужила статус самого безопасного региона России», где «никому не позволено» угрожать гражданам и «нарушать покой гостей, даже если они являются агентами Запада».

Чеченский чиновник назвал избиение журналистки и адвоката «экстраординарным» для республики. Он также порассуждал о том, кому может быть выгодно избиение приехавших на оглашение приговора Зареме Мусаевой.

«Ввиду глобальных процессов, проходящих на фоне специальной военной операции, нельзя исключать, что авторы сценария нападения преследовали цель очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается чётко», — сказал Дудаев.

Кроме того, по словам Дудаева, он находится «в недоумении» из-за реакции российских политиков и общественных деятелей на инцидент.

«Все бы ничего, но, когда Милашина на протяжении многих лет оскорбляла десятки тысяч наших бойцов, которые, кстати, сегодня в зоне СВО защищают безопасность и целостность России, мы от этих общественников не наблюдали такой бурной ответной реакции», — заявил министр.

Кроме того, он обвинил Милашину в «оскорблении чеченского народа» материалами о преследованиях геев в Чечне.

«Не было реакции и после многочисленных оскорблений всего чеченского народа, исходящих от Милашиной, пытавшейся поставить на наш народ клеймо позора, утверждая, что здесь якобы преследуются несуществующие члены ЛГБТ-масс», — подчеркнул Ахмед Дудаев.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Доклад с результатами проверки представит глава чеченского управления СК Виталий Волков.

Телеграммы в СКР и прокуратуру направила также уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она вмешалась по просьбе редакции «Новой газеты», где работает Милашина.

Обращение в Генпрокуратуру также готовит член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.

«Инцидент вопиющий. Направил информацию в Союз журналистов России, в аппарат полпреда президента в СКФО, готовлю обращение в Генеральную прокуратуру РФ», — заявил он РИА Новости.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев рассказал ТАСС, что организация «в курсе произошедшего».

«Нападение на журналиста — неприемлемо, мы надеемся что правоохранительные органы предпримут все необходимые усилия для наказания виновных», — отметил он.

Неизвестные атаковали журналистку Милашину и адвоката Немова на дороге из аэропорта в Грозный. Они ехали на оглашение приговор Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева (впоследствии она была приговорена к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима по обвинениям в нападении на полицейских и мошенничестве).

Машину Милашиной и Немова вынудили остановиться три автомобиля, внутри которых были мужчины с оружием. По данным «Новой газеты», журналистку и юриста били дубинками и пинали ногами, у них отняли мобильные телефоны, а также уничтожили технику и испортили документы. Нога Немова была проткнута острым предметом, у Милашиной голова полностью в зеленке, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

По словам Милашиной, таксиста выбросили из машины, а ее с Немовым «посадили вниз головой». Спустя какое-то время в пути машина заглохла и журналистку с адвокатом «затащили в какой-то овраг и начали избивать».

Милашина отметила, что нападавших было 10-15 человек и действовали они организованно, «по технике». Ее и спутника избивали полипропиленовыми трубами, грозили сломать пальцы, при этом деньги они не взяли.

По мнению журналистки, это нападение связано с профессиональной деятельностью пострадавших, так как те, кто били Немова, говорили ему: «Ты многих тут защищаешь, никакого тут защищать не нужно».

Елена Милашина в феврале вынужденно бежала из РФ из-за угроз. Ранее на нее, автора многочисленных материалов о коррупции и нарушениях прав человека на Северном Кавказе, неоднократно совершали нападения.

В 2006 году на Милашину напали в Беслане. В 2012 году журналистку избили и ограбили в подмосковной Балашихе. В 2015 году ей угрожали убийством в связи с расследованием дела о свадьбе главы РОВД Ножай-Юртовского района Чечни и несовершеннолетней девушки. В 2020 году Милашина и адвокат Мария Дубровина были избиты в Грозном у входа в гостиницу — они приехали на суд по делу Ислама Нуханова, снявшего и выложившего в Интернет видеоролик об элитном поселке в центре Грозного, где живут родственники и ближайшее окружение Рамзана Кадырова, и обвиненного в незаконном хранении оружия.