В России открыли лабораторию, в которой будут изучать идеи Си и их значение

На базе РАН появилась Лаборатория по изучению идей председателя КНР Си Цзиньпина. Такой центр за пределами Китая открыли впервые. К 2025 году его сотрудники выпустят научную монографию, в которой расскажут об убеждениях Си по части экономики, политики, искусства и их значении для российско-китайских отношений. Товарооборот Китая и России по итогам прошлого года достиг рекордного уровня в $190 млрд. Министр культуры России предложила Китаю создать евразийский аналог «Оскара». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Идейная основа развития КНР

На базе Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) открыли Лабораторию по изучению идей председателя КНР Си Цзиньпина, сообщила пресс-служба института. Новая структура стала первым таким научным центром за пределами Китая.

Как рассказал директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев китайскому агентству «Синьхуа», к 2025 году в лаборатории планируют выпустить большую научную монографию. В ней россиянам расскажут об идеях Си и их значении для развития республики и российско-китайских отношений.

«Мы хорошо понимаем, что сегодня идеи Си Цзиньпина определяют политику Китая по многим направлениям. Мы также понимаем, что это политика, которая будет продолжаться не один год и не два, а гораздо дольше. Соответственно, она будет определять деятельность Китая на протяжении долгого периода времени», — отметил Бабаев.

Как подчеркнул директор ИКСА РАН, предполагается, что с монографией ознакомятся, в том числе, представители российской власти. По его словам, представителям российского правительства необходимо хорошо понимать, «в чем заключается идейная основа развития сегодняшнего Китая».

Борец с коррупцией и бедностью

В монографии опишут представления председателя КНР, которые касаются сферы экономики, внешней и внутренней политики, социальной политики, культуры, искусства и экологии. Для описания специалисты лаборатории установят рабочие контакты с китайскими научными центрами, проведут несколько конференций и круглых столов с представителями китайской стороны.

Кроме ученых ИКСА РАН, в работе примут участие сотрудники Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН и Высшей школы экономики.

Никаких других подробностей о содержании монографии ни Бабаев, ни пресс-служба ИКСА РАН не привели. Из открытых источников известно, что детство Си Цзиньпинь провел в деревне за тяжелым физическим трудом и в бедности. На этом фоне у юного Си появилось желание «дать возможность жителям есть мясо, и есть его часто». Председатель КНР зарекомендовал себя в качестве успешного борца с коррупцией. В 2018 году доктрину «Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху» включили в устав Коммунистической партии Китая и стали считать планом страны до 2049 года (100-летней годовщины КНР).

При Си Цзиньпине Китай стал второй по величине экономикой мира после США. Согласно данным Международного валютного фонда, ВВП США в 2019 году составил $21 трлн, Китая — $14 трлн. Россия в 2019 году заняла 11-е место по этому показателю.

Отношения с Москвой

Пост главы КНР Си занял в 2013 году. Затем его переизбирали дважды — в последний раз 10 марта 2023 года. Занять кресло председателя в третий раз ему позволили поправки к конституции страны. С 2018 года председатель КНР может не ограничивать свое правление двумя пятилетними сроками.

На годы правления Си пришлось обострение противостояния с США. Ситуация накалилась в 2020 году, когда на тот момент президент Штатов Дональд Трамп ввел санкции против Китая. Причиной стали враждебные действия Пекина по отношению к особому административному округу КНР — Гонконгу (в прошлом британская колония). В Китае тогда ввели ответные санкции против Вашингтона. С нынешним президентом США Джо Байденом у Китая отношения тоже не дружественные. Из последнего — в посольстве КНР в США заявили, что Пекин решительно отреагирует на высказывания Байдена, который причислил Си Цзиньпина к категории диктаторов.

После 24 февраля 2022 года Пекин не стал вводить санкции против Москвы. В феврале 2023 года Китай предложил свой план урегулирования, который предусматривает прекращение огня. Китай за годы Си у власти стал главным торговым партнером России. С прошлого года стороны укрепляют сотрудничество в разных сферах. Например, товарооборот двух стран по итогам 2022 года вырос до рекордных $190 млрд (по итогам 2022 года товарооборот Китая и США составил $759,4 млрд). Еще по итогам 2021 года объем товарооборота России и Китая составлял $146,88 млрд.

Например, как сообщал врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов, импорт автомобилей из Китая в Россию с январь по май 2023 года вырос в три раза относительно аналогичного показателя 2022 года. В январе — мае 2023 года объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай выросли на 66,8%, сообщали в Главном таможенном управлении КНР.

Ранее 22 июня министр культуры Ольга Любимова сообщила, что Россия предложила Китаю создать евразийский аналог «Оскара». Реакция китайской стороны пока не последовала. А вот из работы над проектом совместного широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929, который должен был стать конкурентом самолетам от Boeing и Airbus, по данным издания The Air Current Китай Россию исключил.