Военная операция на Украине. День 480-й

8:10

Специальная номинация для военных корреспондентов может появиться в Национальной телевизионной премии ТЭФИ, организаторы завершают работу над перечнем. Об этом ТАСС сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Работа военных корреспондентов будет оцениваться. Вопрос только [в том], и сейчас мы это обсуждаем, в общих номинациях или специальной. Я думаю, что нужно сделать специальную такую линейку, сегодня освещение специальной военной операции многожанровое. Сейчас мы завершаем работу над перечнем номинаций, и эта тема [о новой номинации] обсуждается очень серьезно», — сказал Швыдкой.