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Политика

Военная операция на Украине. День 480-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 480-й день

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РИА Новости
Президент России Владимир Путин в День медработника адресовал особую благодарность медикам, участвующим в спецоперации на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия со странами ОПЕК+ продолжит обеспечивать справедливые цены на энергорынках. Организаторы ТЭФИ могут ввести специальную номинацию для военкоров. Республиканцы в конгрессе США хотят сократить расходы Пентагона на закупку ракет в 2024 финансовом году более чем на $2,5 млрд. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:44

Иностранные премиум-автомобили должны «уйти в прошлое» для российских чиновников, всем чиновникам следует пересесть на отечественные автомобили, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия»).

«Всем чиновникам нужно пересесть на отечественное авто. Что производим — на том и ездим... Иностранные элитные машины для чиновников должны уйти в прошлое. <...> Поверьте, как только у какого-нибудь важного чиновника зимой машина не заведется два-три раза и он опоздает на совещание — быстро найдут решения. Будут делать для людей, как для себя», — сказал Хамзаев.

8:11

8:10

Специальная номинация для военных корреспондентов может появиться в Национальной телевизионной премии ТЭФИ, организаторы завершают работу над перечнем. Об этом ТАСС сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Работа военных корреспондентов будет оцениваться. Вопрос только [в том], и сейчас мы это обсуждаем, в общих номинациях или специальной. Я думаю, что нужно сделать специальную такую линейку, сегодня освещение специальной военной операции многожанровое. Сейчас мы завершаем работу над перечнем номинаций, и эта тема [о новой номинации] обсуждается очень серьезно», — сказал Швыдкой.

8:08

Правительство Великобритании в ближайшие два года выделит до £25 млн на укрепление кибербезопасности на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

8:05

Республиканцы из комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США хотят сократить более чем на $2,5 млрд расходы Пентагона на закупку ракет в 2024 финансовом году (начинается 1 октября). Об этом сообщила газета Politico, в доступе которой оказалась черновая версия доклада законодателей. Конгрессмены планируют опубликовать его на следующей неделе.

8:03

Президент России Владимир Путин в видеообращении ко Дню медицинского работника отдельно отметил самоотверженный труд военных медиков и специалистов, которые работают в новых регионах.

Он отметил, что в российском медицинском сообществе сильны традиции преемственности и наставничества «блестящих научных школ, врачебного подвижничества».

8:01

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил военнослужащих — участников спецоперации, находящихся на лечении в Центральном военно-клиническом госпитале им. А. А. Вишневского, и вручил им государственные награды, ордена Мужества, медали Суворова и медали «За Отвагу».

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими событиями.

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