«Преследовать Байдена и его преступный клан»: в США обсуждают новые угрозы Трампа

После того, как Дональду Трампу предъявили обвинения по делу о секретных документах, политик выступил с угрозами в адрес нынешней администрации США. Он пообещал, что если победит на выборах 2024 года, то назначит нового спецпрокурора и заставит его преследовать «Джо Байдена и его преступный клан». Американские публицисты и политологи сочли эти заявления угрозой демократии в США. И отметили, что жалобы и угрозы Трампа похожи на претензии других мировых лидеров, которых после ухода обвиняли в преступлениях. Кроме того, Трампа обвинили в том, что он обещает сделать с Байденом то же самое, на что и сам жалуется.

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал отомстить нынешнему хозяину овального кабинета Джо Байдену за уголовное дело о нарушении правил хранения секретных документов, обвинения по которому ему предъявили в окружном суде Майами 13 июня. Об этом пишет Associated Press.

По информации агентства Трамп говорил о «неписанном правиле», согласно которому нельзя преследовать в судебном порядке бывших президентов и политических соперников. Он заявил, что сейчас его преследует по политическим мотивам беспартийный спецпрокурор, выполняя задание нынешней администрации. И пообещал в случае избрания в 2024 году поменять расклад.

«Я назначу настоящего специального прокурора, который будет преследовать самого коррумпированного президента в истории Америки Джо Байдена и его преступный клан»,

— заявил бывший глава государства, выступая перед сторонниками в своем гольф-клубе в Нью-Джерси спустя несколько часов после того, как покинул суд в Майами.

Как пишет AP, таким образом Трамп повысил уровень своих угроз, поскольку ему грозит несколько лет тюрьмы, если его признают виновным по 37 пунктам обвинения. В то же время новые угрозы экс-президента издание сравнило с лозунгами «Закройте ее» в адрес Хиллари Клинтон — именно эти слова скандировали ее противники на митингах с 2016 по 2022 годы, призывая правоохранительные органы тоже начать расследование против Клинтон по делу 2016 года, когда выяснилось, что она будучи госсекретарем в администрации Барака Обамы использовала личную почту для обмена конфиденциальной и секретной информацией.

В случае переизбрания Трампа и осуществления им своих обещаний в адрес Байдена, США превратились бы в авторитарную страну, говорится в публикации. «Если бы он это сделал, это была бы авторитарная система, конец системы законов и начало системы власти одного человека», — заявила Линдси Червински, публицист, занимающийся историей американских президентов.

«Нападки Трампа на систему правосудия — последний шаг в восьмилетней кампании бывшего президента и его союзников против традиций и институтов, которые помогали поддерживать американскую демократию», — пишут авторы материала.

Юрист и президент некоммерческой организации «Демократия 21» Фред Вертхаймер назвал заявления Трампа в адрес Байдена «угрожающим обещанием возмездия» и выразил мнение, что во время своего президентства Трамп неоднократно демонстрировал готовность злоупотребить служебным положением для достижения личных целей.

С ним согласился Стивен Зальцбург, бывший высокопоставленный чиновник отдела по уголовным делам Министерства юстиции, а ныне профессор права Университета Джорджа Вашингтона. По словам Зальцбурга, Трамп дал понять, что если вернется в Белый дом, то будет использовать Минюст США для сведения счетов.

«Это типично для того, что делает Дональд Трамп. По сути, он обвиняет людей в том, что он сделал бы сам, если бы был на их месте», — констатировал бывший сотрудник министерства.

При этом политолог Виктор Менальдо в беседе с AP рассказал, что жалобы и претензии Трампа являются стандартными для бывших политических лидеров, обвиняемых в преступлениях. И очень похожи на аналогичные заявления политиков других стран. В то же время эксперт признал, что подобные угрозы и обещания имеют смысл с политической точки зрения, если у лидера есть «бешеная группа поддержки». А у Трампа она есть.

Против Трампа в США возбуждено несколько уголовных дел. Среди них есть два основных. Первое — обвинение окружной прокуратуры Манхэттена в том, что в конце предвыборной кампании в 2016 году он через своего адвоката Майкла Коэна передал $130 тысяч порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание об их сексуальной связи. Суть обвинения заключается в том, что деньги были проведены как расходы на предвыборную гонку, что является уголовным преступлением. Это дело вызывает скептицизм даже у критиков Трампа.

Второе дело — это обвинение о ненадлежащем обращении с секретными документами. В феврале прошлого года у ФБР появились подозрения, что после окончания президентского срока в 2021 году Трамп увез из Белого дома коробки с секретными бумагами, которые должен был сдать в Национальный архив. В прошлом августе в резиденции политика Мар-а-Лаго во Флориде прошли обыски, во время которых часть документов была найдена.

11 июня 2023-го прокуратура Флориды опубликовала обвинительное заключение из 37 пунктов по этому делу. Спустя два дня Трамп прибыл в суд в Майами, где ему официально предъявили обвинения. Сам он отрицал свою вину, утверждая, что взятые им из Белого дома документы уже были рассекречены. А уголовным преследованием Байден хочет препятствовать ему участвовать в выборах.

«Сегодня мы стали свидетелями самого гнусного и отвратительного злоупотребления полномочиями в истории нашей страны. Очень печально наблюдать за этим», — сказал он, покинув здание суда. В Белом доме заявили, что Байден никаким образом не причастен к обвинениям в адрес экс-президента и поддерживает независимость министерства юстиции.

На фоне этого The Washington Post сообщила, что известные американские адвокаты отказываются работать с Трампом по делу о секретных документах. Газета рассказала, что политик перед обвинением пытался привлечь на свою сторону известных правозащитников, однако те отказались от сотрудничества из-за репутационных рисков.