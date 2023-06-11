Румынский дипломат назвал «африканской группой» обезьяну, увидев ее в окно. Его отозвали из Кении

Посла Румынии в Кении Драгоша Виорела Тигау отозвали после того, как он сравнил африканских дипломатов с обезьянами. Инцидент произошел еще в конце апреля 2023 года, но руководству МИД страны об этом стало известно только на этой неделе. Дипломат дважды принес извинения и заявил, что своим высказыванием он пытался «расслабить атмосферу» на переговорах. Дипломатическое ведомство запустило процедуру отставки Тигау. Подробности — в материале «Газеты.Ru»

Обезьяна в окне

Министерство иностранных дел Румынии отозвало своего посла в Кении Драгоша Виорела Тигау после его расистских высказываний в адрес африканских дипломатов. Об этом сообщили на сайте телеканала CNN со ссылкой на документ, в котором кенийские дипломаты потребовали извинений от Тигау.

По данным телеканала, 56-летний румынский посол сравнил африканских дипломатов с обезьянами. Инцидент произошел в ходе встречи с представителями дипломатических ведомств стран Восточной Европы, которая состоялась 26 апреля 2023 года в офисе Организации объединенных Наций (ООН) в Найроби.

«Вот к нам присоединяется африканская группа», — якобы сказал посол Тигау, когда в окне конференц-зала появилась обезьяна.

Принесли извинения

В письме кенийская сторона потребовала от Тигау публично принести извинения, отметив, что приватных соответствующих разговоров им недостаточно. Как отметил, «Группа африканских государств хотела бы самым решительным образом осудить оскорбительные, расистские и унижающие достоинство высказывания», — заявил возглавлявший африканских дипломатов в Найроби, посол Южного Судана в Кении Чол Аджонго.

В распоряжении CNN оказались два письма с извинениями, которые посол направил в адрес африканских дипломатов с разницей в четыре дня. По данным телеканала, Тигау также оправдывался в соцсетях тем, что его комментарии прозвучали во время «долгой, жаркой и бурно обсуждаемой встречи» и были попыткой «расслабить атмосферу». Позднее он удалил свой пост.

Сожаления в письменной форме также высказаны в официальном письме дипломатического ведомства, подписанного главой МИД Румынии Богданом Ауреску. «Мы глубоко сожалеем об этой ситуации и приносим свои извинения всем, кто пострадал. Любое поведение или комментарии расистского характера совершенно неприемлемы», — сказано в заявлении министерства.

По данным издания Adevărul, сейчас МИД инициировал отставку Тигау. В ведомстве выразили надежду, что этот «изолированный эпизод» не повлияет на «глубокие отношения» Бухареста со странами Африканского континента.

Полный стыд — пытаться скрыть

В МИД Румынии сообщили порталу hotnews.ro, что им стало известно о ситуации только 8 июня. О случившемся ведомство проинформировал сам румынский посол в Кении, хотя, в соответствии с действующими в ведомстве правилами, должен был сразу поставить в известность руководство.

По данным «Би-би-си», о поведении Тигау впервые сообщил главный секретарь министерства иностранных дел Кении, бывший представитель страны в ООН Камау Мачариа. «С ужасом и отвращением узнал о высказываниях посла Румынии в Найроби, в которых члены Африканской группы назывались обезьянами во время встречи восточноевропейской группы. Полный стыд — пытаться скрыть это безобразие. Это невыносимо и неприемлемо в любую эпоху, не говоря уже о 21 веке в Найроби!», — написалон в Twitter 8 июня.

Это не первый случай, когда румынские дипломаты попадают в расистские скандалы. По данным Арменпресс, в 2014 году посол Румынии в Армении Сорин Василе, выступая в Американском университете Армении с лекцией, позволил себе неуважительные заявления о геноциде армян. Из-за последовавшего скандала посла отозвали.