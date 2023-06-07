Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября

Выборы мэра Москвы должны пройти 10 сентября, решили депутаты Мосгордумы. В тексте принятого законодателями постановления говорится, что полноценный старт избирательным кампаниям кандидатов на пост градоначальника будет дан после официальной публикации документа. Пока что соцопросы показывают, что из всех возможных кандидатов большая часть москвичей знает действующего мэра.

В ходе заседания Мосгордумы столичные депутаты решили, что выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября 2023 года. Об этом сообщает АГН «Москва». На этот же день назначен единый день голосования.

«Внесенный проект постановления «О назначении выборов мэра Москвы» предусматривает назначение выборов мэра Москвы на 10 сентября», — заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, официальный старт избирательной кампании будет дан после принятия и опубликования постановления.

Согласно законодательству, выборы главы региона должны быть назначены не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до непосредственно самого дня голосования.

Решение о назначении дня выборов должно быть опубликовано в СМИ не позднее, чем через пять дней после его принятия законодательным органом.

Голосование мэра Москвы может пройти не в один, а в несколько дней, заявил политтехнолог Александр Асафов в разговоре с агентством «Москва».

«По федеральному законодательству (№67-ФЗ) голосование может длиться не более трех дней, поэтому все юридические нормы соблюдены. <…> Благодаря «многодневке» и ДЭГ [дистанционному электронному голосованию] в выборах принимают участие и молодые избиратели, и те, кто раньше в силу профессиональной занятости не могли дойти до избирательного участка», — сказал Асафов.

По его словам, после назначения дня выборов Московский городской избирком имеет право в течение 10 дней определить длительность голосования.

Согласно данным социологического исследования компании Russian Field, Собянин пользуется наибольшей поддержкой среди избирателей, кроме того, у него самая большая узнаваемость — его имя известно 96,8% опрошенных. Собянин уже дважды выигрывал выборы мэра, в начале же был назначен на пост градоначальника. Опрос проводился 18 мая среди 1 тыс. респондентов.

На втором месте оказался внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, чье имя знают 46,9%. Третье и четвертое места заняли зампред Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов с 16,3% узнаваемости и лидер московского отделения «Справедливой России — За правду», депутат Госдумы Дмитрий Гусев (11,8%).

На последнем месте по узнаваемости среди москвичей оказался кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

В феврале 2023 года о своем возможном участии в выборах мэра Москвы заявил также член федерального политсовета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. В 2018 году он пытался участвовать в мэрских выборах, однако из-за разногласий в партии не получил партийной поддержки.

Московский мэр избирается на пятилетний срок. С 2004 по 2012 годы прямые выборы были отменены, градоначальника утверждали депутаты Мосгордумы, а его кандидатуру представлял президент РФ.

В 2018 году число московских избирателей составило более 7,2 млн человек, явка составила 30,94%.

Кандидатов на пост мэра Москвы выдвигают партии, кроме того, возможно самовыдвижение. Для участия в выборах нужно преодолеть муниципальный фильтр – собрать 6% (110) подписей глав муниципальных образований и депутатов органов местного самоуправления (не менее чем в 75% мунобразований). Самовыдвиженцам нужны также подписи 0,5% московских избирателей.