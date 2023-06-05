«Тревожные новости»: что известно о попытке госпереворота в Киргизии

Сотрудники Комитета национальной безопасности Киргизии задержали подозреваемых в подготовке госпереворота, сообщают местные СМИ. Имена задержанных не сообщаются, равно как не назван и предполагаемый организатор путча. В Киргизии за последние 20 лет произошло несколько переворотов, но недавно все бывшие президенты встретились и «простили друг друга».

Массовые задержания подозреваемых в подготовке государственного переворота прошли в Киргизии. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Kaktus.Media. По словам собеседника журналистов, «группа лиц готовилась захватить власть насильственным путем», а силовики «задерживают всех активных участников».

Имена подозреваемых источник Kaktus.Media назвать отказался. Кроме того, неизвестно, с какой политической силой могут быть связаны задержанные.

Издание «Сводка АКИpress» опубликовало видео задержаний.

«В Бишкеке сотрудники ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности — «Газета.Ru») проводят аресты… спецслужбы задержали подозреваемых в попытке насильственного захвата власти», — говорится в публикации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не располагает детальной информацией о срыве госпереворота в Киргизии, но поступают «безусловно тревожные новости».

Север и юг

За последние 20 лет в Киргизии власть трижды менялась путем госпереворота. В 2005-м президент Аскар Акаев, возглавивший страну с 1990 года, был свергнут в ходе «тюльпановой революции».

close 100% Экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев Александр Натрускин/Андрей Александров/РИА «Новости»

Тогда в Бишкеке протестующие захватили Дом правительства и ряд других административных зданий. Оппозиция обвиняла Акаева в коррупции, непотизме и усилении влияния своего собственного клана.

Кроме того, перед «Тюльпановой революцией» дети первого главы Киргизии — дочь Бермет и сын Айдар — баллотировались в парламент от правящей партии «Алга Кыргызстан». Однако в результате дальнейших событий результаты выборов были аннулированы. Акаев-старший бежал в Россию, позднее он заявлял журналистам, что не видит необходимости куда-либо выезжать из Москвы, где работает главным научным сотрудником в Институте математических исследований сложных систем МГУ. Только 2023 году генеральная прокуратура Киргизии прекратила все уголовные дела, возбужденные после переворота в отношении первого президента.

В 2005 году президентом Киргизии стал Курманбек Бакиев – спустя пять лет он также был свергнут своими политическими противниками. Бакиев был уроженцем юга страны – именно между севером и югом проходит ключевое разделение двух крупнейших политических группировок. Первый президент Акаев родился на севере.

После Бакиева президентом стал северянин Алмазбек Атамбаев – он занимал должность с 2011 по 2017 год. Его преемником был Сооронбай Жээнбеков – южанин, кандидатуру которого поддержал Атамбаев. Однако вскоре Жээнбеков решил избавиться от своего предшественника, и начал преследовать его самого и его команду.

В 2019 году Атамбаев был задержан. В 2020 году его приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы по делу о коррупции. В том же году в ходе акции протеста экс-президент был освобожден из тюрьмы, но потом снова был задержан. Вскоре Жээнбеков ушел в отставку из-за протестов.

В 2023 году действующий президент Киргизии Садыр Жапаров (северянин) сообщил, что провел встречу, которую посетили все бывшие главы республики — Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков.

close 100% Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время встречи с журналистами в селе Кой-Таш под Бишкеком, июнь 2019 года Vladimir Pirogov/Reuters

«Я собрал бывших президентов и посадил их за один стол», — написал действующий глава государства в соцсетях. Жапаров также заявил, что республика не может гармонично развиваться из-за вечной борьбы за власть, поэтому она «остается в уголке Центральной Азии». Он считает, что проведение такой встречи важно с точки зрения консолидации населения страны.

Жапаров отметил, что экс-президенты поддержали его инициативу «объединиться в один кулак», рассказали о своих обидах, признали ошибки и простили друг друга.