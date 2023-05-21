«Поляки поступают подло»: Дума обсудит запрет транзита польских фур

22 мая члены Совета Госдумы обсудят меры в ответ на антироссийскую политику польских властей, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Среди предлагаемых вариантов – запрет на передвижение польских фур по территории России. Ранее с таким предложением в ответ на закрытие школы при российском посольстве в Варшаве выступил депутат Евгений Москвичев. Подробности – в материале «Газеты. Ru».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что Польша «предала историческую память и забыла, что ее освобождение от фашистских захватчиков далось советскому народу дорогой ценой». Так он прокомментировал антироссийскую политику Варшавы.

По мнению депутата, необходимо «запретить Польше наживаться на России». «Прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане», – отметил Володин.

По его словам, вопрос ответных мер будет рассмотрен в понедельник, 22 мая, на Совете Думы.

Если власти России запретят транзит из Польши через территорию России, то издержки польской стороны могут достигнуть порядка €8,5 млрд. Со ссылкой на экспертов Володин добавил, что серьезный ущерб будет нанесен около 2 тыс. транспортных компаний со штатом более 20 тыс. человек. Некоторые из них могут, по его словам, обанкротиться.

Кроме того, Володин требует, чтобы «Польша вернула приобретенные по итогам Второй мировой войны территории», то есть треть от того, что страна имеет сейчас. Депутат также уверен, что Варшава обязана «возместить России средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы» – это по сегодняшним меркам, пишет Володин, около $750 млрд.

«Поляки поступают подло», считает спикер Госдумы. «Сносят памятники советскому солдату-освободителю. Закрывают русские школы. Воруют российскую собственность. Ведут себя по-хамски», – констатировал Вячеслав Володин.

Несколькими днями ранее газета «Известия» сообщила, что депутаты обратились в кабмин с просьбой ввести запрет на передвижение грузоперевозчиков из Польши по территории России. Издание ссылалось на обращение главы комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгения Москвичева.

«Срочно с 1 июня прошу, чтобы правительство РФ внесло поправки в постановление №1728, запрещающие польским автотранспортным компаниям выполнять импортно-экспортные грузоперевозки по территории РФ. Пусть приезжают на границу РФ до ближайшего таможенного терминала и выгружают груз или перецепляют его на наши фуры», – цитирует газета документ.

По словам вице-президента Российского автотранспортного союза Валерия Алексеева, стоимость доставки не вырастет, так как машины польских перевозчиков все равно будут ездить до границы. Он сказал «Известиям», что поддерживает предложение по запрету на транзит фур из Польши по России.

Помимо этого, российские парламентарии предлагают повысить стоимость дизельного топлива для польских фур, которые будут заправляться на АЗС в России. Москвичев добавил, что заправлять фуры польских перевозчиков стоит по ценам в 1,5–2 раза выше обычных российских.

Издание отмечает, что инициатива депутатов стала ответом на то, что 29 апреля власти Варшавы изъяли школу при посольстве РФ. Депутат заявил, что инициатива уже обсуждалась с Минстрансом, МИД и департаментом транспорта аппарата правительства РФ.

29 апреля польские власти потребовали освободить помещение школы до вечера. В российском МИД это назвали вопиющим нарушением Венской конвенции 1961 года и очередным посягательством на российскую дипломатическую недвижимость в Польше. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил против продолжения дипломатических отношений с Польшей.

Тем не менее действия поляков не стали сюрпризом для российского посольства – заранее были подготовлены другие помещения для продолжения занятий детей. Посол тогда заверил, что интересы ни сотрудников, ни учащихся не пострадают.

За последнее время это не единственный пример проявления антироссийской позиции. 10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что желание польских властей переименовать Калининград в Крулевец «граничит с безумием».