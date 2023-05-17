«Он сам сел в машину, а потом зачем-то выпрыгнул». Что известно о похищении сына Никола Пашиняна

Провластные армянские СМИ сообщили, что члены движения «Зов сыновей» попытались 17 мая похитить сына премьер-министра республики Ашота Пашиняна. По этим данным, 23-летнего парня усадили в машину, но ему удалось выпрыгнуть из нее. Он получил травму ноги, а похитители скрылись. Общественники опровергли попытку похищения: по их версии, Пашинян-младший сам сел в машину по просьбе матери одного из погибших во Второй Карабахской войне солдат. Правозащитники сообщили, что к офису «Зова сыновей» стянули силовиков, начались задержания активистов.

В Ереване 17 мая группа людей пыталась похитить Ашота Пашиняна, 23-летнего сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Первой об этом сообщила газета «Айкакан жаманак», главным редактором которого является жена премьера и мать похищенного Анна Акопян.

Согласно этим данным, около 15.00 по местному времени (14.00 мск), группа мужчин заставила Ашота Пашиняна сесть в их машину. Все происходило возле дома молодого человека. Спуся несколько минут поездки Пашинян-младший смог выпрыгнуть из остановившегося автомобиля, но его сбила машина, ехавшая следом. В результате происшествия он получил травму ноги. Предполагаемые похитители после этого скрылись.

В пресс-службе армянского МВД сообщили, что им поступило заявление о попытке похищения сына премьер-министра, и сейчас правоохранительные органы проверяют эту информацию.

«Айкакан жаманак» утверждает, что за киднеппингом стоят члены группировки «Зов сыновей» — общественной организации, в которую входят родственники военнослужащих, погибших во время 44-дневной (Второй Карабахской) войны осенью 2020 года.

В частности, проправительственные армянские издания сообщают, что непосредственным похитителем был Гарик Галеян — отец погибшего в Нагорном Карабахе Мхитара Галеяна. Однако представитель «Зова сыновей» Вахид Саакян в беседе со «Sputnik Армения» опроверг факт похищения.

«Это дезинформация, которой пытаются отвлечь внимание общества. Инцидент действительно был, но представить подробности не могу», — заявил Саакян.

Сам Гарик Галеян сообщил СМИ, что 17 мая действительно произошел инцидент с сыном премьер-министра, но отметил, что никакого похищения не было.

«Сегодня мы заметили Ашота Пашиняна, когда выходили из здания административного суда на улице Гарегина Нжде. К нему подошла мать погибшего Жоры Мартиросяна Гаяне Мартиросян и сказала: садитесь в мою машину, поедем в «Ераблур» (воинское кладбище), посмотришь, что сделали твои мать и отец. Никакого насилия не было, он спокойно открыл дверь и сел. Я Ашота пальцем не тронул, ни словом с ним не обмолвился», — рассказал Галеян.

Он также отметил, что Пашинян-младший не просил остановить машину, не предпринимал поначалу никаких попыток сопротивления. Однако проправительственные армянские издания утверждают, что сын премьера требовал остановить автомобиль и отпустить его.

«Он и мама Жоры были в машине. По дороге Ашот открыл дверь и выпрыгнул. Я кое-как притормозил, чтобы он не попал под мою машину. После этого Ашот убежал. В конце концов есть камеры, пусть посмотрят, что произошло», — добавил мужчина.

Эта версия совпадает с опубликованным чуть позже официальным заявлением «Зова сыновей». «Юноша сам сел в машину матери погибшего военного, и отправился с ней в «Ераблур», а затем, по непонятной для нас причине, выpыгнул из нее. В машине кроме него и женщины никого не было», — говорилось в сообщении.

Позже правозащитник Рубен Меликян сообщил, что к офису «Зова сыновей» стянули значительные силы полиции, а членов организации подвергли приводу.

«Я опоздал на полминуты. У офиса организации «Зов сыновей» были красные береты и полицейские. Мне рассказали, что родителей [погибших в Карабахе военных] жестко задерживали, хуже, чем было в «Ераблуре», — рассказал в соцсетях правозащитник.

По его словам, задержанных членов организации доставили в отделение полиции ереванского района Шенгавит.

Организация «Зов сыновей» возникла на фоне протестов, последовавших за подписанием мирного соглашения после окончания Второй Карабахской войны (27 сентября 2020 г. – 10 ноября 2020 г.). Ее члены считают, что Никол Пашинян несет личную ответственность за смерть погибших во время боевых действий, и требуют его отставки, а также отставки действующих властей Армении. В рамках уголовного дела, расследующего обстоятельства военного конфликта, их признали потерпевшими.

Гарика Галеяна, одного из лидеров движения, ранее уже задерживала полиция. В мае прошлого года во время протестов в Ереване он угрожал террором нынешним властям и предупреждал, что члены «Зова сыновей» могут захватить школу, детский сад или университет. Позже его задержала полиция за незаконное проникновение на территорию одной из воинских частей и потасовку с заместителем командира.