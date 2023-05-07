Хотели изучить и передать Украине. В Турции рассказали о планах США на С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Вашингтон предлагал Анкаре отправить приобретенные у России системы С-400 Украине, но она отказалась. По его словам, это предложение затрагивало независимость страны. Чавушоглу отметил, что если бы Турция была «покладистой», то «не имела тех проблем с Вашингтоном, которые имеет сейчас».

США запрашивали у Турции доступ к приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 и предлагали передать их Украине, однако Анкара отказалась, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу телеканалу Haberturk.

«США просили предоставить доступ к С-400, чтобы их изучить. Но для нас это было недопустимо, это противоречило нашей независимой политике. Мы отказали», — отметил министр.

«Нам даже предлагали отправить их Украине, мы сказали — нельзя», — добавил политик.

По словам Чавушоглу, если бы Турция «была покладистой», у нее «не было бы проблем» с Вашингтоном.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что в приобретении Анкарой у Москвы зенитно-ракетной системы С-400 нет никакой угрозы. По его словам, Турция обратилась к России после того, как Вашингтон не продал ей ЗРК Patriot.

«В настоящее время система стоит и все готово к применению. Это оборонительная система, и никому от нее не исходит угроза. И не будет исходить до тех пор, пока на Турцию не будет совершено нападение», — заявил министр обороны.

Он добавил, что страна рассматривает возможность о покупке второй партии С-400. Министр также указал, что Анкара до сих пор готова купить Patriot у США.

Миротворческие усилия Анкары

Представитель турецкого президента Ибрагим Калын ранее заявил, что страна призывает объединить усилия для начала переговорного процесса между Россией и Украиной.

По его словам, долгосрочный мир на Украине возможен только при условии достижения нового соглашения между Москвой и западными странами, поскольку Россия и Запад находятся в поиске нового баланса сил.

Представитель Эрдогана призвал «сделать ставку на мир», так как продолжение военных действий, по его мнению, «чревато глобальным бедствием». Калын подчеркнул, что Турция и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган готовы выступить посредником в этом вопросе.

Споры вокруг С-400

В 2017 году Россия и Турция заключили договор о поставке систем С-400 на сумму $2,5 млрд с опционом на закупку еще одного полка. В октябре 2019 года компания «Рособоронэкспорт» сообщила, что выполнила контракт на поставки этих комплексов. В ответ на закупку вооружения США ввели санкции против Турции. Анкару также исключили из программы по производству истребителей F-35.

Весной 2022 года агентство Reuters сообщало, что США убеждают турецкие власти передать С-400 Украине в обмен на снятие санкций и возвращение в программу производства F-35. В ответ на это Анкара заявила, что не станет отказываться от российских комплексов под давлением США. В то же время глава турецкой оборонной компании Aselsan Халук Горгун рассказал, что Турция работает над созданием собственного ЗРК.

В апреле 2023 года администрация США одобрила программу модернизации турецких истребителей F-16 на сумму $259 млн. Если решение одобрит американский Конгресс, это будет первая такая сделка с Турцией в сфере военного сотрудничества за последние несколько лет. Тем не менее, отношения двух стран остаются напряженными.

Американский портал Defense One, специализирующемся на вопросах обороны, ранее предположил, что сближение между США и Турцией возможно только после ухода Эрдогана с поста президента.

«Если турецкие избиратели изберут Кемаля Кылычдароглу вместо Эрдогана на пост президента в мае, у Турции появится реальная возможность восстановить серьезные отношения не только с США, но и со всеми своими западными партнерами», — утверждается в статье.