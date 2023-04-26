Пожизненное за госизмену, лишение гражданства за дискредитацию. Совфед одобрил новые законы

Совет Федерации на заседании 26 апреля рассмотрел около 50 законов. Сенаторы поддержали документ о пожизненном лишении свободы за госизмену и ужесточении ответственности за терроризм. Также верхняя палата парламента одобрила закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии и за действия, угрожающие национальной безопасности. «Газета.Ru» собрала главные изменения, которые планируют внести в Уголовный кодекс.

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточающий уголовную ответственность за терроризм. В поддержку инициативы проголосовали 156 сенаторов, против — один.

Сейчас максимальное наказание по статье «Госизмена» составляет до 20 лет колонии.

Совфед одобрил целый ряд поправок в Уголовный кодекс, которые в ноябре 2022 года предложило внести правительство. Среди них не только ужесточение наказания за госизмену, но и усиление ответственности за преступления террористической направленности и преступления против основ конституционного строя.

Так, по статье «Террористический акт» максимальный срок увеличивается с 15 до 20 лет лишения свободы. Кроме того, минимальный порог наказания за акт международного терроризма увеличился с 10 до 12 лет (максимальное наказание — пожизненный срок).

Ужесточается минимальное наказание за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений (с пяти до семи лет), а за организацию террористического сообщества и участие в нем будет грозить от 10 до 15 лет заключения.

Документ ужесточает уголовную ответственность за диверсии и действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры. За подобные преступления виновный может получить до 20 лет лишения свободы (вместо нынешних 15-ти).

Содействие в исполнении решений международных организаций

Уголовный кодекс дополнится новой статьей 284.3. Она предусматривает до пяти лет заключения за содействие в исполнении решений иностранных органов государственной власти и международных организаций, в которых Россия не участвует. Примером такой организации может быть Международный уголовный суд.

Так, за содействие исполнению решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов об уголовном преследовании российских должностных лиц или военных, последует наказание от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Нападение на лиц под защитой

Одобренные Совфедом нововведения также значительно ужесточают наказание по статье 360 УК (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). Уголовная ответственность вводится не только за нападение, но и за угрозу совершения такого преступления.

Это будет наказываться лишением свободы на срок от семи до 12 лет (сейчас — от двух до шести лет). То же деяние, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений, будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет (сейчас от пяти до 10 лет).

Лишение приобретенного гражданства

Совет Федерации также одобрил поправки в закон «О гражданстве РФ». Они позволят лишать приобретенного российского гражданства за дискредитацию армии, дезертирство, призывы к нарушению территориальной целостности РФ и экстремизм. Лишиться приобретенного гражданства можно также за посягательство на жизнь госдеятеля, призывы к развязыванию войны и организацию вооруженного мятежа для насильственного изменения конституционного строя.

При этом закон уменьшает количество требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство.

Всего сенаторы рассмотрели около 50 законов. В частности, они одобрили присвоение статуса ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года, а также признали ветеранами участников военной операции, заключивших контракты с частными военными компаниями.