Болезнь сорвала график предвыборной кампании Эрдогана

Президент Турции Тайип Эрдоган заболел желудочным гриппом. Прямой эфир с его участием был прерван из-за недомогания политика. Сегодняшние публичные выступления Эрдоган отменил по совету врачей. Соперник Эрдогана на президентских выборах Кемаль Кылычдароглу пожелал ему скорейшего выздоровления.

Интервью с президентом Турции Тайипом Эрдоганом пришлось прервать в прямом эфире из-за плохого самочувствия политика. Об этом сообщает ТАСС.

Турецкий глава заявил, что его недомогание было вызвано желудочным гриппом.

Эрдоган общался с ведущими телеканалов Kanal7 и Ülke в ходе предвыборной кампании. Однако спустя несколько минут после начала прямого эфира трансляция была прервана на 20-минутную рекламную паузу.

Когда эфир продолжился, турецкий президент объяснил, что «простудил желудок».

«Мы много работаем. У меня серьезная простуда. Мы подумали, что если отменим программу, то нас могут неправильно понять. Мы пришли, так как я обещал. Мы тоже временами сталкиваемся с такими проблемами, прошу прощения у всех наших граждан, которые сейчас находятся у телеэкрана», — приводит слова Эрдогана агентство.

Ведущие задали ему два вопроса, после чего интервью закончилось. Тем не менее, передает канал CNN Türk заявление представителя Эрдогана Ибрагима Калына, состояние здоровье Тайипа Эрдогана не вызывает у врачей опасений.

«Наш президент, слава богу, в добром здравии», — сказал он.

После этого Эрдоган сообщил, что отменяет запланированные на 26 апреля публичные выступления.

«Я благодарю всех, кто пожелал мне выздоровления в связи с легким недомоганием, произошедшим в эфире. По совету врачей сегодня я буду отдыхать и останусь дома», — заявил политик в своем Twitter. Он также отметил, что вместо него участие в митингах в Кырыккале, Сивасе и Йозгате примет участие вице-президент Турции Фуат Октай.

«С завтрашнего дня мы надеемся продолжить работу», — добавил Эрдоган.

Единый кандидат от оппозиции на пост президента Турции Кемаль Кылычдароглу пожелал Эрдогану поскорее выздоравливать.

«Я передаю пожелания скорейшего выздоровления уважаемому господину Эрдогану», — написал Кылычдароглу в соцсетях.

Кроме того, пожелала здоровья Эрдогану и лидер оппозиционной «Хорошей партии» Мерал Акшенер.

В ноябре 2021 года турецкая полиция начала расследование в отношении 30 человек, обвиненных в публичной дезинформации о здоровье Эрдогана. Волна слухов поднялась в соцсетях после публикации видео, на котором турецкий президент идет на саммите G20, опираясь на плечо своего помощника.

Соратники Эрдогана заявляли, что он «совершенно здоров».

В феврале 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и его супруга заболели штаммом коронавируса «омикрон».

«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, болезнь, как мы узнали, [штамм] «омикрон», протекает легко. Мы продолжим нашу миссию. Мы продолжим нашу работу из дома. Мы с нетерпением ждем ваших молитв», — сообщил турецкий лидер в Twitter.