«Самая сильная атака с 2006 года»: что известно о новом обстреле Израиля

Области на севере Израиля попали под ракетный обстрел с территории Ливана: было выпущено более 30 ракет, большую часть из которых перехватили системы ПВО. Однако часть снарядов попали по жилым районам, по меньшей мере три человека пострадали. В ответ Израиль нанес удар по ливанским территориям. СМИ пишут, что за атакой стоят палестинские группировки. Обстрел произошел после столкновения израильской полиции с палестинцами в мечети на Храмовой горе — тогда были задержаны около 400 мусульман. После этого «Хезболла» пообещала отомстить за штурм мечети в священный месяц Рамадан.

Север Израиля сегодня подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана, пишут СМИ. Были выпущены несколько десятков ракет, большую часть из которых удалось перехватить.

По информации армии обороны Израиля, по Западной и Верхней Галилее (граничащие с Ливаном области на севере страны) было выпущено не менее 34 ракет. 25 из них перехватила система ПВО «Железный купол». Пять ракет упали на территории Израиля, информация еще о четырех уточняется.

Воздушная тревога была объявлена около 14.30 мск. Известно, что недалеко от города Маалот-Таршиха мужчина получил осколочные ранения. Позже израильская служба скорой помощи сообщила, что пострадавших трое: один мужчина получил ранение от осколков упавшей ракеты, а женщина пострадала по дороге в бомбоубежище. Другая женщина находится в состоянии шока.

Reuters со ссылкой на источники сообщило, что за обстрелами стоят палестинские группировки, но ливанская «Хезболла» к ним непричастна. Какие именно группировки ответственны за нанесение удара, агентство не уточнило.

Позже RT Arabic, ссылаясь на службу безопасности Ливана, сообщил, что на территории страны найдены ракетные установки, из которых были выпущены снаряды по Израилю.

«Ливан начал расследование, чтобы выяснить, кто стоит за запуском десятков ракет по Израилю. Обнаружены ракетные установки на юге Ливана, с которых были совершены удары», — отметили в спецслужбах.

Сами жители Израиля, ставшие свидетелями ракетного обстрела, назвали его «самым мощным с 2006 года, когда велась война с «Хезболлой». Они отметили, что сирены воздушной тревоги сначала почему-то не сработали.

После ракетной атаки израильская армия подняла в воздух истребители и ответила ударами по ливанской территории. Их результаты не уточняются. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху созвал экстренное оперативное совещание с руководством силовых структур.

Ракетный обстрел произошел на фоне очередного конфликта между правоохранительными органами Израиля и мусульманскими жителями страны. В ночь на 5 апреля в мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима произошло столкновение полиции с палестинцами.

Во время священного для мусульман месяца Рамадан десятки молодых людей в масках забаррикадировались в Аль-Аксе и стали призывать к беспорядкам. На место были направлены отряды полиции. Когда они вошли в мечеть, их забросали камнями и пиротехникой, двое сотрудников силовых структур пострадали.

Палестинское агентство WAFA сообщало, что израильская полиция фактически взяла мечеть штурмом, применяя светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.

После этой стычки беспорядки начались в других районах Восточного Иерусалима, а также на Западном берегу реки Иордан. По данным арабских информационных агентств, полиция задержала около 400 человек, более 100 пострадали.

«Хезболла» после столкновения палестинцев с израильской полицией пообещала ответить на штурм мечети. Вскоре из сектора Газа по израильской территории были выпущены несколько ракет. Израиль ответил своей атакой.

Многие лидеры и политики мусульманских стран осудили Израиль за то, что силовики прервали покой верующих в священный месяц. Власти Турции назвали действия полицейских «ужасающими» а президент Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал их как террористический акт. Контингент временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) призвал Израиль и Ливан «не терять самообладание и избегать эскалации конфликта».