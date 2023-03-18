Дональд Трамп заявил о своем предстоящем аресте 21 марта

Экс-президент США Дональд Трамп предупредил, что 21 марта его могут задержать сотрудники окружной прокуратуры Манхэттена. Бизнесмен и политик не уточнил, с каким именно делом связано будущее задержание, но подчеркнул, что речь идет о старых и давно развенчанных обвинениях. СМИ считают, что миллиардера могут задержать из-за взятки порноактрисе Сторми Дэниелс, которой Трамп через адвоката передал за молчание $130 тысяч в последние дни предвыборной президентской гонки в 2016 году.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайший вторник, 21 марта, его задержит прокуратура. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Незаконные утечки из окружной прокуратуры Манхэттена свидетельствуют, что, хотя никакая вина не доказана, на основе старых и полностью развенчанных другими многочисленными прокурорами обвинений, бывший президент Соединенных Штатов Америки будет задержан на следующей неделе во вторник», — написал Трамп.

Экс-президент не уточнил, по какому именно обвинению его должны задержать. Накануне американский телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что на следующей неделе Трампа могут задержать по старому делу о выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс в 2016 году.

При этом собеседники NBC подчеркивали, что переговоры между ведомствами — местными и федеральными правоохранительными органами Нью-Йорка, структурами госбезопасности — о задержании Трампа носят предварительный характер, поскольку никаких обвинений экс-президенту не предъявлено.

По словам опрошенных телеканалом чиновников, в межведомственную группу, которая занимается делом Трампа, входят полиция Нью-Йорка, сотрудники суда штата Нью-Йорк, Секретная служба США, объединенная целевая группа ФБР по борьбе с терроризмом и окружная прокуратура округа Манхэттен.

Адвокат Трампа Джо Такопина заявил NBC, что бывший президент будет следовать обычным процедурам, если дойдет до того, что ему придется сдаться властям.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на фоне заявлений Трампа о предстоящем задержании, выразил мнение, что такой шаг обеспечит ему победу на следующих президентских выборах в 2024 году.

«Если это произойдет, Трамп будет переизбран с сокрушительной победой», — написал Маск в Twitter.

В начале 2023 года окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг начал оглашать перед присяжными доказательства по делу о взятке в $130 тысяч, который бывший адвокат и помощник 45-го президента США Майкл Коэн передал порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о связях с Трампом. Это было сделано в последние дни предвыборной кампании в президентской гонке 2016 года.

Сторми Дэниелс, которой сейчас 44 года, впервые заявила о своих связях с миллиардером в 2006 году. По ее словам, они неоднократно встречались с предпринимателем для интимной связи. Но тогда ее слова не получили большой огласки. В 2011 году она даже проходила проверку на детекторе лжи, чтобы подтвердить правдивость своих слов.

Скандал с порнозвездой вышел на новый уровень в январе 2018 года, когда Трамп уже год занимал овальный кабинет в Белом доме. Тогда газета The Wall Street Journal опубликовала большую статью, в которой актриса фильмов для взрослых в деталях рассказала о связи с миллиардером и плате за молчание, которую ей передал Трамп через Коэна. Впоследствии она неоднократно давала интервью крупным СМИ, в которых делилась подробностями интимной жизни американского президента.

Трамп обвинения отверг, тогда Дэниелс подала на него и на Коэна иск за клевету. Но суд Нью-Йорка в октябре 2018 года отклонил его. В августе 2019 года прокуратура штата Нью-Йорк возобновила расследование, запросив через суд у группы компаний Trump Organization документы, связанные с выплатой актрисе $130 тысяч.

После публикации The Wall Street Journal еще несколько женщин сообщили о домогательствах со стороны Трампа и интимных связях с политиком. Среди них модель Карен МакДугал — она утверждала, что познакомилась с Трампом на озере Тахо (как и Дэниелс) в 2006 году, где у них завязался бурный роман. По словам МакДугал, за молчание бизнесмен дал ей $150 тысяч. Другая порноактриса Джессиика Дрейк заявляла, что Трамп предлагал ей за секс $10 тысяч, но она отказалась.

Сам адвокат Майкл Коэн, который работал на Трампа с 2007 года, в 2018 году сел в тюрьму на три года по обвинению в финансовых преступлениях в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года. В ходе процесса Коэн рассказывал, что по своей инициативе платил женщинам за молчание о связях с Трампом, поскольку во время предвыборной гонки курировал вопросы, которые могли навредить имиджу будущего президента.