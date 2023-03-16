Военная операция на Украине. День 386-й

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве стало бы объявлением войны.
Так российский дипломат прокомментировал выступление сенатора США Линдси Грэма, который «порекомендовал» сбивать российские самолеты.
«Мы должны призвать их к ответу и сказать, что если вы когда-нибудь приблизитесь к другому американскому самолету, летящему в международных водах, ваш самолет будет сбит. Что бы сейчас сделал Рональд Рейган? Он бы начал сбивать российские самолеты, если бы они угрожали нашим активам – американской внешней политике и свободе», — заявил Грэм.
14 марта произошел инцидент между двумя истребителями ВКС РФ и американским беспилотником Reaper в небе над Черным морем. БПЛА «в результате резкого маневрирования» упал в воду.
ВСУ активизировались на запорожском участке линии фронта, но все их атаки пресекаются, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Накануне украинские войска предприняли попытку провести разведку боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области, но были отброшены на исходные позиции.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли обсудили по телефону ряд вопросов в сфере безопасности, вызывающих обеспокоенность, говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера. Контакт состоялся «в развитие телефонных переговоров» министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина, которые обсуждали инцидент с американским беспилотником над Черным морем.
«В соответствии со сложившейся практикой, конкретные подробности их разговора не будут раскрываться», — отмечается в документе.
Япония в феврале закупила у России нефть по $68 за баррель, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованной статистики японского Минфина.
По данным ведомства, Япония в феврале закупила у России 37 тыс. килолитров нефти (около 232,7 тыс. баррелей). Общая стоимость импорта нефти составила 2,125 млрд иен ($15,945 млн). Следовательно, стоимость одного барреля из этой партии составила $68,52, что превышает установленный странами G7 потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
Дамаск признает новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов территориями: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.
«Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилась война, это исторически российские территории», - сказал сирийский лидер, отвечая на вопрос о признании новых российских границ.