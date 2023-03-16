Военная операция на Украине. День 386-й

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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве стало бы объявлением войны.

Так российский дипломат прокомментировал выступление сенатора США Линдси Грэма, который «порекомендовал» сбивать российские самолеты.

«Мы должны призвать их к ответу и сказать, что если вы когда-нибудь приблизитесь к другому американскому самолету, летящему в международных водах, ваш самолет будет сбит. Что бы сейчас сделал Рональд Рейган? Он бы начал сбивать российские самолеты, если бы они угрожали нашим активам – американской внешней политике и свободе», — заявил Грэм.

14 марта произошел инцидент между двумя истребителями ВКС РФ и американским беспилотником Reaper в небе над Черным морем. БПЛА «в результате резкого маневрирования» упал в воду.