«Ситуация складывается не в пользу Запада». Россия готовит резолюцию для СБ ООН по «Севпотокам»

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ скоро распространит в Совете Безопасности ООН переписку с Германией, Данией и Швецией, которые не допускают российскую сторону к расследованию взрывов на «Северных потоках». Он также рассказал, почему западным странам пришлось смягчить осуждающую Россию резолюцию, убрав из нее «10 шагов к миру» президента Украины Владимира Зеленского.

Публикация переписки

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал в интервью YouTube-каналу The Dive, что скоро Россия распространит в Совете Безопасности ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по поводу взрывов на «Северных потоках».

По его словам, эти страны отказывают российской стороне «в любом доступе к информации» и «в любом участии». Полянский настаивает, что РФ должна участвовать в расследовании.

«Но они просто пишут нам письма, говорят: «Мы делаем то, что мы делаем, а вы занимайтесь своим делом»,

— сказал заместитель постпреда.

Он отметил, что Россия опубликует всю эту переписку, чтобы быть «транспарентной».

Согласно данным Полянского, в конце марта в Совбезе ООН состоится голосование по резолюции о международном расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По мнению дипломата, «работа экспертов идет не очень хорошо», но представители России «терпеливы». Он рассказал, что российская сторона провела три раунда консультаций.

«Но в какой-то момент, вероятно к концу марта, мы вынесем текст на голосование в СБ ООН. Я не удивлюсь, если западные страны попытаются притвориться, что это излишне, что информация ненадежна и так далее. Мы знаем, как они применяют двойные стандарты, когда ситуация складывается не в их пользу», — заметил Полянский.

Он также уверен, что публикации американской газеты New York Times и немецкого издания Zeit о том, что за прошлогодними взрывами на «Северных потоках» стоит Украина, — попытка отвлечь внимание от того, что произошло на самом деле.

Смягчение резолюции ГА ООН

Полянский считает, что все больше стран в ООН задаются вопросом, как Запад поставляет оружие Киеву и одновременно заявляет о приверженности миру на Украине. По его словам, в этих государствах начали слышать аргументы России.

«Они видели, что западные государства были частью этого конфликта. Очень быстро стало очевидно, что сейчас не Россия и Украина сражаются на Украине, а НАТО ведет прокси-войну против России руками украинцев до последнего украинца, украинской кровью»,

— пояснил он.

Дипломат уверен, что западным странам стало сложнее «проводить решения такого же масштаба, остроты, как это было сразу после начала специальной военной операции».

Он также отметил, что Запад смягчил принятую 23 февраля осуждающую Россию резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Украине – из нее удалили «мирный план» украинского президента Владимира Зеленского, чтобы обеспечить максимальную поддержку документа.

«Резолюция, которую они продвигали, была очень сильно разбавлена по сравнению с изначальными ожиданиями украинцев и западников <…> Они хотели цифру (количество голосов за документ. – «Газета.Ru»), и получилось даже немного меньше, чем они надеялись, несмотря на выкручивание рук, шантаж и процедурные хитрости. Они сумели получить текст, который в итоге был очень далек от целей этой резолюции», — полагает Полянский.

Он предположил, что даже Зеленский не знал итогового текста резолюции, так как в интервью итальянскому журналисту незадолго до голосования заявил, что Генассамблея поддержит его «мирный план» из 10 пунктов.

«Но его «мирный план» был исключен из резолюции, поскольку многие страны сказали, что не поддержат его, так как он неконструктивен и представляет собой ультиматум», — отметил заместитель постпреда.

10 шагов к миру Зеленского предусматривали вывод российских войск с территории Украины, восстановление ее «полного суверенитета» и «полной территориальной целостности».

Прямая вовлеченность НАТО

Полянский считает, что отправка истребителей Украине напрямую вовлечет НАТО в конфликт.

«Много показателей того, что Запад не желает принять реальность, они хотят эскалации ситуации, отправлять все новые и новые вооружения. Сейчас было решение направить танки, что, конечно, не изменит ситуацию на поле боя. Затем некоторые говорят о самолетах», — сказал он.

По его мнению, в случае поставки Киеву истребителей страны Североатлантического альянса должны будут обслуживать эту технику, а также предоставлять украинским военнослужащим аэродромы, так как «на Украине не так много аэродромов, которые могут быть использованы».

«Представьте, что эти самолеты взлетают из Польши, входят в небо Украины и возвращаются в Польшу на обслуживание. Будет ли тогда Польша вовлечена? Я думаю, да. Прямая вовлеченность», — пояснил заместитель постпреда.