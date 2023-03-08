Бывшего мэра Белгорода задержали в аэропорту. Его подозревают в получении взятки в 3 млн рублей

Белгородский суд принял решение арестовать бывшего мэра города Антона Иванова. По версии следствия, во время работы гендиректором Белгородской ипотечной корпорации он получил взятку в виде автомобиля. Защита уже представила документы об оплате машины. Эксперты отмечают, что Антонова при выборах мэра поддерживал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Экс-мэра Белгорода Антона Иванова арестовали на два месяца. Такое решение принял Свердловский районный суд Белгорода. По версии следствия, чиновник получил взятку в особо крупном размере в виде автомобиля стоимостью 2 млн 930 тыс. рублей.

Адвокат Иванова Елена Палымова рассказала, что защита может доказать — машина была оплачена. «Мы предоставили доказательства оплаты за автомобиль, о которых следствию было ничего не известно», – заявила она.

По словам Палымовой, некоторые граждане заявили, что поддерживают бывшего мэра.

О задержании Иванова стало известно 7 марта, пишет издание «Бел.Ru». Но официальное подтверждение поступило только на следующий день, 8 марта. Операцию по задержанию проводили сотрудники регионального управления ФСБ.

Адвокат Иванова рассказала, что экс-чиновника задержали в аэропорту при попытке вылететь в Узбекистан, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию, озвученную в суде.

Сам Иванов во время судебного замечания рассказал, что в последнее время проводил много встреч и собеседований, так как искал работу. Также он рассказал, что встречался с одноклассниками в Ташкенте на позапрошлой неделе.

«Я свободно перемещался по стране и по странам СНГ не подозревая, что в отношении меня идут следственные мероприятия», — добавил экс-мэр.

Мэром Белгорода Иванов стал в декабре 2021 года, проработал на этой должности до октября 2022 года. До этого Иванов был гендиректором Белгородской ипотечной корпорации и областного Фонда поддержки ИЖС.

В марте 2022 года Контрольно-счетная палата проверила работу корпорации за период с 2018 по первый квартал 2022 года и выявила нарушения.

«Большую часть указанного периода генеральным директором АО «Белгородская ипотечная корпорация» и ГУП «Фонд поддержки ИЖС Белгородской области» являлся Антон Иванов (с 2018 по 2021 год)», – отметили в БИКе, пишет «Бел.Ru».

После задержания Иванова в ипотечной корпорации признали, что белгородцы жаловались на качество работ в предыдущие годы. Только за минувший год приняли 8 тыс. обращений, около 500 из них — жалобы.

О том, что в работе БИК были выявлены нарушения закона ее сотрудниками, 21 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, проверка показала «большой объем нарушений за предыдущие периоды».

«Надеюсь, что силовые структуры будут принимать решения сами, мы на это с вами повлиять не можем, это не наша компетенция. Наша компетенция — нарушение выявлено, мы понимаем, там, где совсем плохо или там где поправимо», – цитирует Гладкова Fonar.TV.

Говоря о работе Иванова на должности мэра административного центра Белгородской области, Гладков в одном из своих стримов в начале этого года сообщил, что тот ушел «из-за большого количества невыполненных обещаний». Заявление об уходе по собственному желанию Иванов написал 31 октября 2022 года. ТАСС пишет, что он уволился из-за перехода на новую работу.

Доцент Финансового университета при правительстве Александр Немцев обратил внимание, что Иванов был встроен в команду бывшего губернатора Евгения Савченко, но в то же время его поддержал Гладков, пишут «Ведомости».

Эксперт считает, что Гладков проводит чистки. По мнению доцента, чем больше будет отставных чиновников, которые привлечены к ответственности, тем лучше, так как это будет подано как «чистка элиты».

«Иванова после ухода Юрия Галдуна (занимавшего пост мэра Белгорода до Иванова) выдвинул сам Гладков – назначение нужно было, чтобы показать, что губернатор опирается не только на «варягов», но и на молодые перспективные местные кадры, стремясь к балансу. Иванов – это уже кадровая ошибка Гладкова, которую он исправил», – сказал изданию политолог Владимир Слатинов.