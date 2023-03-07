Кайф, долги, Плутарх и нары: о чем говорил Улюкаев в первом интервью после колонии

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев дал первое большое интервью после выхода из колонии десять месяцев назад. Отсидевший 5,5 года за взятку бывший чиновник рассказал, чем занимался в заключении, что оказалось самым сложным после освобождения и где работает сейчас. «Газета.Ru» собрала самое интересное из беседы с министром на свободе.

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что испытывает наслаждения от жизни обычного человека после того, как отсидел 5,5 года в колонии по делу о взятке. Об этом он рассказал в интервью президенту Московской международной валютной ассоциации Алексею Мамонтову.

«Я прожил долгую жизнь и никогда не был частным человеком. Я был то, значит, каким-то немножко отстраненным от жизни, то большим начальником, значит, то зеком. А теперь вот я человек среди людей. Это удивительный кайф на самом деле: ходить по улицам, вести себя как все остальные», — объяснил экс-министр.

На интервью Улюкаев пришел с ссадинами на лице — на кадрах видно, что у бывшего чиновника рассечена левая бровь и присутствует небольшой синяк на лице вокруг глаза.

По словам экс-министра, сейчас он старается больше времени проводить с близкими, чтобы «отдать долги перед ними», которые он накопил за последние пять-шесть лет.

«Мои родители стали совсем старыми и больными, мои дети выросли, и надо открывать их заново. И мне надо каждый раз доказывать свою нужность близким, а также, может быть, свою нужность миру вокруг меня. В этом смысле, это новая жизнь и новый вызов», — рассказал Улюкаев.

Он также сообщил, что после выхода из заключения оказался не готов к сильно изменившейся жизни. Сложнее всего Улюкаеву было выстраивать заново отношения с людьми. При этом бывший чиновник заметил, что и кресло министра, и нары заключенного примерно одинаково ограничивают человека.

В его трудовой книжке после записи «министр» идет запись «подсобный рабочий» — Улюкаев объяснил, что в колонии работал библиотекарем и постоянно читал. Читателями тюремной библиотеки были около 100 заключенных из полутора тысяч.

«Вот ты много встречал людей, которые Плутарха читали? Я нигде их не встречал, а там встретил. Они ко мне приходят — Плутарха им подавай!» — заявил Улюкаев.

В колонии осужденный министр вел кружок экономического просвещения. В интервью он пояснил, что такая работа давала ощущение, что он приносит пользу людям.

Алексей Улюкаев, которому сейчас 66 лет, в 2004-2013 году был первым заместителем председателя Центробанка, а с 2013 по 2016 год — министром экономического развития РФ.

В ноябре 2016 года Улюкаева задержали сотрудники Следственного комитета и ФСБ за получение взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. За $2 млн чиновник должен был обеспечить положительное заключение Минэка, позволявшее «Роснефти» приобрести 50% акций компании «Башнефть».

СК обвинил экс-министра в вымогательстве. Сечин рассказывал, что согласился поучаствовать в операции по инициативе ФСБ. Известно, что он при встрече передал Улюкаеву корзинку с колбасой и сумку, в которой были меченые специальной невидимой краской купюры.

В декабре 2017-го суд признал Улюкаева виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил 8 лет лишения свободы строгого режима и штраф 130 млн рублей. Улюкаев свою вину не признал, утверждая, что стал жертвой провокации и доноса со стороны главы «Роснефти» и главы службы безопасности компании генерала ФСБ Олега Феоктистова.

Бывший министр пытался обжаловать приговор, но добился лишь того, что Мосгорсуд отменил запрет занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после отбытия наказания. В мае 2018-го его этапировали в колонию в Тверской области.

27 апреля 2022 года суд освободил Улюкаева по УДО — прокуратура и администрация колонии не возражали против этого решения. 12 мая бывший министр вышел на свободу. Сейчас он работает главным экспертом в Фонде экономической политики имени Егора Гайдара. В начале 1990-х Улюкаев был соратником Гайдара и занимал пост первого вице-премьера в его правительстве.