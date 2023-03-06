«Плечом к плечу»: что за движение появилось благодаря инициативе ЛДПР и зачем оно нужно

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в середине февраля объявивший об этой инициативе, призвал объединиться не только все оппозиционные партии, но и неравнодушных патриотов страны. По его словам, в новом движении не будет бюрократии или партсобраний, но каждый человек сможет внести свой вклад и приблизить победу.

Движение к общей цели

В середине февраля лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил всем разнозненным волонтерским сообществам сплотиться на фоне новых вызовов в общее сильное движение «Плечом к плечу».

«Нам сейчас до достижения победы необходимо встать плечом к плечу. Это сейчас особое движение, которое всех нас сплачивает и заставляет объединить усилия в столь трудное для страны время. В интересах страны, народа и нашей победы», — заявил партийный лидер.

Для желающих присоединиться к движению создан сайт «Плечом к плечу», где можно предложить свою помощь или попросить о ней. Там же можно ознакомиться с историями помощи и рассказами об инициативах, к которым можно присоединиться – например, если речь идет о сборе гуманитарных грузов.

«На самом деле в России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. ЛДПР — это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу», — уверен Леонид Слуцкий.

Стоит отметить, что ЛДПР и раньше регулярно оказывала помощь, в первую очередь участникам специальной военной операции (СВО) и их родственникам – таким историям только за последний месяц посвящены десятки новостей на сайте партии.

Так, в начале марта от Госдумы стартовали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от ЛДПР для бойцов и жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области, а в феврале члены Севастопольского отделения ЛДПР передали жестяные банки для изготовления окопных свечей старосте Храма в честь Державной иконы Божией Матери Александру. Участие в изготовлении окопных свечей принимают и ярославские партийцы.

Добровольная помощь

Стоит отметить, что с момента пандемии значение и масштаб распространения волонтерства в мире в целом и в России в частности достигли совершенно новых высот – из увлечения добровольчество превратилось в полноценную силу, способную решать самые разные общественные проблемы. С начала СВО сотни тысяч волонтеров начали в одиночку или общими усилиями оказывать помощь российским военным и их близким.

Например, в Подольске волонтерский центр «Красная горка» создал свое небольшое производство, где участники собирают гуманитарную помощь, льют свечи, шьют повязки и плетут маскировочные сети. В Белгороде волонтеры заготавливают бревна для блиндажей, дрова для буржуек и также собирают гуманитарную помощь для передачи солдатам, а более чем в 150 городах России женщины объединились в движение «Шьем для наших». Они шьют для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки. Многие участницы «Шьем для наших» присоединились к движению после того, как их мужья, отцы и братья отправились на фронт.

«На сегодняшний день мы отправили только из Перми уже 17 тысяч изделий готовой продукции в зону СВО. Если говорить про 150 городов, то я даже не представляю, сколько там изделий. Наша помощь - адресная. Мы получаем конкретные запросы от наших ребят, их размеры. Стараемся как можно быстрее все отшить и отправить. Часто сталкиваемся с проблемами, которые сами не можем решить. Например, с отправкой груза», — рассказывает координатор движения «Шьем для наших» в Перми, популярный блогер Элина Патыкова.

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По ее мастер-классам любая желающая может научиться шить вещи, необходимые на фронте, даже не имея никакого опыта. Патыкова полагает, что это так же просто, как сварить борщ, поэтому доступно абсолютно каждой.

Полгода назад представители движения обратились за помощью в ЛДПР, и на данный момент партия закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдала один из своих московских офисов под швейный цех.

«Это как крылья за спиной. Раньше мы рассчитывали только на себя, а теперь у нас есть поддержка и опора. Раньше мы между собой общались только онлайн, а ЛДПР собрала нас всех вместе. После встречи вживую начался обмен знаниями, опытом - и развитие пошло быстрее. Потом у нас появилась поддержка, на которую мы и не рассчитывали: нам стали помогать закупать ткани. А теперь у нас есть еще и свое помещение, о котором мы очень долго мечтали. Благодаря этому наше общение с участницами движения стало более близким и теплым», — говорит участница движения «Шьем для наших» из Москвы Куаныш Балтабаева.

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Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий отмечает, что нередки ситуации, при которых расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по рыночным ценам, теперь «повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного».

«Или, когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «Вы сшили, вы и отправляйте». Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. Если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери – добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу», — заключил он.