Китай увеличил военный бюджет до 1,55 трлн юаней. И пообещал бороться с независимостью Тайваня

Китай в 2023 году намерен вести решительную борьбу против «независимости Тайваня» и содействовать «мирному воссоединению», следует из социально-экономического плана развития страны на 2023 год. Пекин также объявил об увеличении военного бюджета страны и пообещал ускорить программу модернизации армии, усилить боевую подготовку войск. Власти КНР отмечают, что необходимо быть готовыми к любому, даже «самому худшему сценарию».

«Мы продолжим решительную борьбу против так называемой независимости Тайваня, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать процесс мирного воссоединения родины», — сказал на открывшейся 5 марта сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) премьер госсовета КНР Ли Кэцян.

Он пообещал, что Пекин будет «претворять в жизнь общую стратегию партии для решения тайваньского вопроса в новую эпоху» и отстаивать принцип «одного Китая».

«Мы будем неуклонно придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики, неизменно идти по пути мирного развития, непоколебимо развивать отношения дружбы и сотрудничество со всеми странами мира на основе пяти принципов мирного сосуществования», — заявил Ли Кэцян.

Подготовка к «худшему сценарию»

Власти Китая также намерены увеличить финансирование вооруженных сил на 7,2% в 2023 году, до 1553,7 млрд юаней (около $224,8 млрд). На 12,2% увеличатся расходы на дипломатическую деятельность, на 6,4% — на общественную безопасность.

Представитель первой сессии 14-го созыва китайского законодательного органа ВСНП Ван Чао объяснил, что наращивание военного бюджета Китая связано с необходимостью реагировать на «сложные вызовы безопасности».

В докладе правительства КНР отмечается, что Пекину необходимо быть готовым к любому, даже самому худшему сценарию и при этом заниматься «решением как поверхностных, так и глубинных проблем», а также работать над урегулированием «опасных ситуаций».

«Требуется усилить работу по формированию механизмов предупреждения рисков и контроля над ними… принимать строгие и тщательные меры с целью предотвращения системных рисков в сфере безопасности», — утверждается в докладе.

Кроме того, власти КНР намереваются в 2023 году ускорить программу модернизации китайской Народно-освободительной армии и усилить боевую подготовку войск, а также «внедрять инновации в военно-стратегическое руководство, активно проводить военное обучение в условиях имитации реальных боевых действий».

Проблема Тайваня

В Пекине считают Тайвань одной из провинций Китая, а любую поддержку администрации острова, в том числе военную и финансовую помощь, а также визиты представителей других государств, называют нарушением суверенитета. В Тайбэе не согласны с позицией властей Китая. Остров объявил о своей независимости от Пекина в 1949 году и с тех пор управляется отдельной администрацией, которая отвергает модель «одна страна, две системы», предложенную КНР.

Агентство Bloomberg отмечает, что в ежегодном отчете риторика властей КНР в отношении Тайваня практически не изменилась. Однако в 2022 году напряжение между Тайбэем и Пекином существенно возросло.

За последние три года возросла военная активность Китая вблизи острова. В частности, в августе 2022-го вооруженные силы КНР провели учения со стрельбами в районе Тайваньского пролива в ответ на визит на Тайвань Нэнси Пелоси, которая тогда занимала пост спикера палаты представителей конгресса США. Китай счел визит американского политика на остров нарушением суверенитета страны.

23 февраля 2023 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о планах Вашингтона увеличить военное присутствие на Тайване. В проект оборонного бюджета США на 2023 год включили военную помощь острову в размере $10 млрд. США неоднократно оказывали военную поддержку Тайбэю. Это возможно, поскольку с 1979 года в США действует закон, по которому страна может поставлять оружие в случае угроз безопасности Тайваня.

Осенью 2022 года заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн выступил с утверждением, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил армии подготовиться к установлению военного контроля на Тайванем к 2027 году. При этом, по словам Коэна, американская разведка не считает, что власти Китая приняли окончательное решение по этому вопросу. Ранее Пекин на фоне вооруженного конфликта на Украине призвал прекратить «подливать масла в огонь» и «перестать кричать о том, что «Украина — сегодня, Тайвань — завтра».