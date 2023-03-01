Посол Германии в Москве фон Гайр объяснил «молчание» Берлина о взрывах на «Северных потоках»

Германия молчит по поводу взрывов на «Северных потоках» из-за продолжения расследования, заявил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр. По его словам, подрыв газопроводов «неприемлем». Накануне в бундестаге заявили, что расследование «непрозрачно». Канцлер Олаф Шольц в свою очередь отказывается «спекулировать» на теме подрыва труб.

Власти Германии не комментируют взрывы на газопроводах «Северный поток» из-за продолжающегося расследования. Об этом заявил РБК посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

По его словам, инцидент вызывает у Берлина серьезное беспокойство.

«Преднамеренные действия, подобные тем, что были совершены против газопроводов «Северный поток», неприемлемы, угрожают международной безопасности и вызывают у нас глубокую озабоченность», — сказал немецкий дипломат.

Фон Гайр добавил, что следствие ведут Германия, Дания и Швеция – уполномоченные органы изучают произошедшее, чтобы «внести полную ясность в то, что произошло».

Однако эти расследования еще не завершены. «Я считаю, что то же самое верно и для собственного расследования России, по крайней мере, я не видел отчета о конкретном результате», — добавил посол Германии.

В начале февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет «спекулировать» на теме диверсий на газопроводах, не располагая доказательствами.

Реакция оппозиции ФРГ

Днем ранее, 28 февраля, депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре заявил ТАСС, что расследование взрывов на «Северных потоках» является «непрозрачным».

«Расследование не является прозрачным. Оно не осуществляется с надлежащим напором», — сказал парламентарий. Таким образом, добавил Котре, это подтверждает причастность союзников к диверсии на российских газопроводах.

Член немецкого парламента также отметил бездействие властей ФРГ – по его словам, кабинет министров «игнорирует парламентские запросы» со стороны АдГ.

Кроме того, Котре раскритиковал позицию немецких СМИ, которые, по его словам, стали «рупором федерального правительства». «Они должны были бы вести журналистские расследования по всем направлениям, но ничего из этого не произошло», — возмутился политик.

В тот же день другой депутат бундестага от АдГ Петр Быстрон заявил, что политика и «эгоистичная риторика» США по отношению к Германии «больше не делают их союзниками».

«Они обеспечивают «защиту» в ущерб интересам Германии. Это эгоистично – не считаться с нашими интересами, поэтому Германия должна ответить и кардинально пересмотреть свою иностранную политику в отношении США», — передает его слова РЕН ТВ.

В середине февраля депутат бундестага от Левой партии Севим Дагдален в интервью китайской газете Global Times назвала «отказ от полноценного расследования» взрывов на «Северных потоках» «апогеем бессилия Европы в ее феодальных отношениях с США».

Ранее другая депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт заявила в Twitter, что «в то время как немецкое правительство клянется в трансатлантической дружбе плюс безоглядно следует за США, американское правительство взрывает «Северные потоки»... Так чьи же интересы на самом деле представляет немецкое правительство?»

Позиция США

Советник постоянного представителя США при ООН Джон Келли заявил в ходе заседания Совбеза всемирной организации, что Вашингтон «глубоко обеспокоен диверсией» на «Северных потоках». Он также отверг обвинения в адрес Вашингтона в организации взрывов.

«США глубоко обеспокоены диверсией, которая произошла на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в сентябре. Целенаправленное нанесение вреда критически важной инфраструктуре недопустимо»,— сказал Келли.

Заседание Совбеза ООН было созвано по инициативе Российской Федерации. Это случилось после публикации расследования журналиста Сеймура Херша о том, что взрывы на газопроводах в Балтийском море были проведены боевыми ныряльщиками США по приказу президента США Джо Байдена — под эгидой ЦРУ.