Нет кадров и техники. В Германии признали небоеспособность армии в случае войны

Немецкая армия не сможет защитить жителей страны в случае военной агрессии, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, бундесверу не хватает персонала, оружия, техники — все это результат «пробелов» военной политики последних 30 лет. Накануне глава крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер признал, что у бундесвера буквально «дефицит всего», из-за чего в случае войны Берлину придется просить помощь у Вашингтона.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус открыто признал, что страна не сможет защитить себя в случае полномасштабной вооруженной агрессии против нее. Соответствующее заявление он сделал на съезде фракции правящей немецкой партии СДПГ, сообщает Bild.

«У нас нет обороноспособных вооруженных сил, которые могут защитить от наступательной жестокой агрессивной войны», — сказал министр.

Писториус уточнил, что бундесвер не сможет защитить немцев и их союзников в случае агрессии, например, со стороны России. В связи с этим армии ФРГ необходимо «приспосабливаться» к новым реалиям — в частности, «заполнять возникшие за последние 30 лет пробелы» и вкладывать больше средств в модернизацию вооруженных сил.

Главными проблемами нынешней армии Германии министр назвал дефицит кадров, техники и вооружения — из-за поставок оружия на Украину запасы необходимо восполнять.

Съезд СДПГ был посвящен годовщине начала российской спецоперации на Украине. Министр обороны ФРГ добавил, что Берлин должен нарастить свою роль в НАТО.

«Мы должны выполнять наши союзнические обязательства, выполнять их снова. Раньше мы этого не делали. Ведь мы несем ответственность за безопасность людей», — сказал Писториус, отметив, что авторитарные режимы нельзя «заставить пойти на уступки», если у тебя нет серьезного аргумента в виде военного сдерживания.

По словам министра обороны, с начала вооруженного конфликта Берлин потратил на помощь Киеву почти $7 млрд. Половина этих средств пошла непосредственно на военную поддержку ВСУ, вторая половина — на экономическую и гуманитарную помощь. Эту поддержку чиновник назвал гарантией безопасности для людей.

«Как бы цинично это ни звучало, но немецкое оружие спасает жизни в Украине. Именно благодаря огромной помощи в области противовоздушной обороны», — сказал Писториус.

Немецкие СМИ отмечают, что новый министр обороны фактически признал провальную политику своих предшественников. В частности, вспоминается предыдущая глава Минобороны Кристин Ламбрехт и ее попытки скрыть от немецкого парламента бедственное материальное положение армии ФРГ.

28 февраля гендиректор крупнейшего немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG, производящего бронетехнику и артиллерию, Армин Паппергер сообщил, что Германия поставила на Украину две системы ПВО — Skynex и Skyranger. Эти системы были сняты с боевого дежурства в окрестностях Берлина, таким образом, отправка ПВО Киеву оставила немецкую столицу без защиты с воздуха.

Паппергер также заметил, что в случае вооруженного конфликта на территории ФРГ бундесвер не сможет защищаться самостоятельно, для этого, скорее всего, придется привлекать американских военных. Причиной небоеспособности армии Германии глава концерна назвал тотальный дефицит «всего».

26 февраля Писториус говорил, что рассчитывает получить на нужды обороны дополнительно около €10 млрд в этом году. В то же время он отмечал, что показателя военных расходов в 2% от бюджета страны в 2024 году достичь вряд ли удастся. Такой план затрат на оборону для своих членов ставило командование НАТО.