«Евросоюз подсел на тяжелый наркотик». Небензя посчитал, сколько Европа платит за газ США

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Евросоюз не самостоятелен и «беззвучно проглотил» подрыв «Северных потоков» своим «ближайшим союзником». Он также считает, что ЕС превратился в «колосса на глиняных ногах», отказавшись от дешевых российских энергоресурсов. Кроме того, постпред констатировал, что отношений между РФ и ЕС, по сути, больше нет. Главные заявления Небензи – в материале «Газеты.Ru».

«Раболепие перед США»

Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что Европейский союз «беззвучно проглотил» факт подрыва «Северных потоков», который, по его мнению, совершил «ближайший союзник» ЕС.

Российский дипломат отметил, что, по словам «злых языков», Вашингтон с самого начала конфликта на Украине «добивался» «уничтожения европейского конкурента».

«Не будем опускаться до конспирологии, однако очевидно одно: такой импотенции в экономической сфере, такого раболепия перед США в истории Европы еще никогда не было. Дело дошло до того, что в Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейскими инвесторами. Сейчас пытаются замести все неудобные факты под ковер, дабы не вызвать недовольство Вашингтона», — сказал Небензя.

По его мнению, при таких обстоятельствах нельзя говорить о «самостоятельной роли ЕС и Европы».

«И уж во всяком случае одно можно сказать наверняка: после столь грубых политических и экономических просчетов шансы у Европы стать одним из полюсов нарождающегося многополярного мира стремятся к нулю», — предположил постпред.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы – немецкая Wintershall Dea, полностью списала свою долю в 15,5% в операторе «Северного потока» после повреждений газопровода.

Согласно отчету компании, списание инвестиций связано с тем, что «из-за геополитической ситуации невозможно предсказать временные рамки и затраты на стабилизацию и восстановление газотранспортной инфраструктуры».

Из документа также следует, что по итогам 2022 года чистый убыток Wintershall Dea составил €4,8 млрд, из которых €4,5 млрд были получены из-за списания и выхода из активов в России. Кроме того, отмечается, что компания «приняла все необходимые меры для смягчения ущерба», нанесенного ей.

«Продолжать работать в России нецелесообразно. Пути назад нет. Нет никакого ожидания в надежде на улучшение. Мы покидаем Россию. Эта глава нашей истории закрыта», — приводятся на сайте компании слова ее главы Марио Мерена.

«Колосс на глиняных ногах»

По словам Небензи, Евросоюз изначально задумывался как экономический, а не политический блок, поэтому именно «в экономике всегда была сила и притягательность Европы».

Согласно данным российского постпреда, за минувший год после полного разрыва связей с Россией рост ВВП ЕС застрял около нулевой отметки. А рекордные темпы инфляции в странах блока, по его мнению, измеряются двузначными показателями.

«Радуясь, что соскочил с российской «газовой иглы», Евросоюз подсел на тяжелый наркотик – дорогой американский сжиженный природный газ», — сказал Небензя.

Он также привел данные, согласно которым, для поддержания функционирования экономики ЕС только в энергетическом аспекте в минувшем году потратил 710 млрд евро.

Постпред России при ООН полагает, что европейские рыночные экономики сегодня выживают за счет государственных субсидий и дотаций.

«А ведь процветание и экономическая мощь Европы базировалась прежде всего на российских дешевых энергоносителях. Как только они ушли, Европа стала экономическим «колоссом на глиняных ногах» и энергоемкие производства потянулись за океан к радости «старшего брата», — добавил он.

«Пробито дно»

Небензя напомнил, что незадолго до начала военной спецоперации на Украине Россия предлагала Западу подписать договоренности о взаимных гарантиях безопасности, но «все они были высокомерно отвергнуты».

«Сегодня мы прекрасно понимаем, что все эти басни про добрососедство, партнерство и общие пространства были лишь «дымовой завесой» для подготовки конфронтации с Россией руками наших общих соседей», — считает постпред.

По его оценкам, «наиболее податливыми оказалась Грузия, а затем и Украина, выбранные на роль пешек в геополитическом противостоянии с нашей страной». При этом, полагает дипломат, Тбилиси «хватило ума вовремя остановиться и попытаться минимизировать ущерб».

«В итоге мир сегодня балансирует на грани самоубийственного конфликта, который ЕС вместе с остальным Западом приближает семимильными шагами, наращивая поставки оружия киевскому режиму и повышая свою вовлеченность в него», — уверен Небензя.

Он также напомнил, что в июне 2022 года в Москве объявили, что стараниями Брюсселя в отношениях ЕС и РФ «пробито дно».

«Как выяснилось, ниже этого дна оказалась целая пропасть, в которую продолжают падать не только наши отношения, которых, по сути, уже и нет, но и сама по себе единая Европа», — заключил постпред.