«Эквивалент множества ядерных бомб». Эрдоган привел данные о землетрясениях в Турции

Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 35 418 человек, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, ранены были более 105 тыс. жителей страны. По словам Эрдогана, мощность толчков сравнима со множеством взрывов атомных бомб. Подводя итоги стихийного бедствия, турецкий президент ожидает грядущих выборов, а оппозиция критикует Эрдогана за недостаточные меры по сейсмологической защите.

В результате двух землетрясений на юго-востоке Турции погибло, по последним данным, 35 418 человек. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров в Анкаре сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением. Я желаю милосердия каждому из 35 418 погибших моих граждан. Я желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены», — отметил он.

По словам Эрдогана, спасатели будут искать выживших до последнего человека. Власти Турции также выплатят семьям погибших из-за землетрясений денежную помощь – по 100 тыс. турецких лир (около $5300).

Землетрясения с 3170 «афтершоковыми» ударами причинили разрушения в турецких провинциях с населением 13 млн человек. Разрушения зафиксированы на территории диаметром 500 км.

«Эти толчки произвели энергию, эквивалентную энергии сотен мощнейших ядерных взрывов», — добавил турецкий президент.

Он также указал, что многие здания, получившие в результате первого землетрясения повреждения, но устоявшие, были разрушены вторым землетрясением.

На первых порах, добавил Эрдоган, турецкие власти столкнулись с проблемами при работе спасательных отрядов из-за непогоды. Кроме того, в поврежденных стихией районах начались проблемы с питьевой водой, канализацией, транспортом и электричеством.

«У нашего народа не должно быть сомнений в том, что наше государство всеми своими министерствами, учреждениями и всеми своими средствами упорно боролось за то, чтобы как можно скорее добраться до зоны землетрясения», — подчеркнул Эрдоган.

Президент добавил, что 1,6 млн человек, пострадавших от землетрясения, были размещены в гостиницах и общежитиях. Кроме того, из разрушенного региона уехало 2,2 млн турецких граждан.

100 стран мира откликнулись на призыв Турции о помощи, из 84 государств спасатели прибыли, чтобы работать с турецкими коллегами.

«344 рейса из 61 страны доставили гуманитарную помощь. Я хотел бы выразить благодарность нашим друзьям, которые поддержали нас своей помощью и обязательствами в этот черный для Турции день», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

После завершения оценки ущерба турецкое руководство намерено начать строительные работы – в планах построить 30 тыс. жилых домов.

«В течение нескольких месяцев будет начато строительство всех домов, которые мы построим вдали от линий разлома. Наша цель — в течение года завершить строительство ряда качественных и безопасных зданий, которые решат проблему жилья во всей зоне землетрясения», — резюмировал Эрдоган.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов заявил в разговоре с газетой «Метро Москва», что на фоне землетрясения рейтинг Эрдогана резко упал.

«Стресс затронул районы «глубинной» Турции, а не оппозиционные мегаполисы – Стамбул, Анкару и Анталью. То есть пострадали опорные для Эрдогана территории», — отметил эксперт.

Кроме того, добавил он, самым проблемным направлением политики Эрдогана последних лет была экономика и высокий уровень инфляции. Политолог уверен, что рано говорить, успешно ли справился Эрдоган с последствиями землетрясения. До сих пор неясен масштаб, а спасательная операция только завершилась.

Оппозиция в Турции резко критикует президента на фоне стихийного бедствия, обвиняя его в халатности при подготовке к землетрясениям. Блок из шести оппозиционных партий во главе с Народно-республиканской партией утверждает, что Эрдоган в конечном итоге ответственен за некачественное строительство домов в пострадавших провинциях.

Критика звучит на фоне приближающихся выборов президента и парламента Турции. При этом ранее Эрдоган заявил, что собирается перенести запланированные на июнь выборы – на 14 мая. Президент пригрозил распустить парламент, если депутаты не утвердят новую дату выборов. «Теперь более ранняя дата может сработать и против Эрдогана, поскольку будут не «залечены» последствия землетрясения», — добавил Виноградов.