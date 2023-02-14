«Эквивалент множества ядерных бомб». Эрдоган привел данные о землетрясениях в Турции

В результате двух землетрясений на юго-востоке Турции погибло, по последним данным, 35 418 человек. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров в Анкаре сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.
«Масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением. Я желаю милосердия каждому из 35 418 погибших моих граждан. Я желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены», — отметил он.
По словам Эрдогана, спасатели будут искать выживших до последнего человека. Власти Турции также выплатят семьям погибших из-за землетрясений денежную помощь – по 100 тыс. турецких лир (около $5300).
Землетрясения с 3170 «афтершоковыми» ударами причинили разрушения в турецких провинциях с населением 13 млн человек. Разрушения зафиксированы на территории диаметром 500 км.
«Эти толчки произвели энергию, эквивалентную энергии сотен мощнейших ядерных взрывов», — добавил турецкий президент.
Он также указал, что многие здания, получившие в результате первого землетрясения повреждения, но устоявшие, были разрушены вторым землетрясением.
На первых порах, добавил Эрдоган, турецкие власти столкнулись с проблемами при работе спасательных отрядов из-за непогоды. Кроме того, в поврежденных стихией районах начались проблемы с питьевой водой, канализацией, транспортом и электричеством.
«У нашего народа не должно быть сомнений в том, что наше государство всеми своими министерствами, учреждениями и всеми своими средствами упорно боролось за то, чтобы как можно скорее добраться до зоны землетрясения», — подчеркнул Эрдоган.
Президент добавил, что 1,6 млн человек, пострадавших от землетрясения, были размещены в гостиницах и общежитиях. Кроме того, из разрушенного региона уехало 2,2 млн турецких граждан.
100 стран мира откликнулись на призыв Турции о помощи, из 84 государств спасатели прибыли, чтобы работать с турецкими коллегами.
«344 рейса из 61 страны доставили гуманитарную помощь. Я хотел бы выразить благодарность нашим друзьям, которые поддержали нас своей помощью и обязательствами в этот черный для Турции день», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
После завершения оценки ущерба турецкое руководство намерено начать строительные работы – в планах построить 30 тыс. жилых домов.
«В течение нескольких месяцев будет начато строительство всех домов, которые мы построим вдали от линий разлома. Наша цель — в течение года завершить строительство ряда качественных и безопасных зданий, которые решат проблему жилья во всей зоне землетрясения», — резюмировал Эрдоган.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов заявил в разговоре с газетой «Метро Москва», что на фоне землетрясения рейтинг Эрдогана резко упал.
«Стресс затронул районы «глубинной» Турции, а не оппозиционные мегаполисы – Стамбул, Анкару и Анталью. То есть пострадали опорные для Эрдогана территории», — отметил эксперт.
Кроме того, добавил он, самым проблемным направлением политики Эрдогана последних лет была экономика и высокий уровень инфляции. Политолог уверен, что рано говорить, успешно ли справился Эрдоган с последствиями землетрясения. До сих пор неясен масштаб, а спасательная операция только завершилась.
Оппозиция в Турции резко критикует президента на фоне стихийного бедствия, обвиняя его в халатности при подготовке к землетрясениям. Блок из шести оппозиционных партий во главе с Народно-республиканской партией утверждает, что Эрдоган в конечном итоге ответственен за некачественное строительство домов в пострадавших провинциях.
Критика звучит на фоне приближающихся выборов президента и парламента Турции. При этом ранее Эрдоган заявил, что собирается перенести запланированные на июнь выборы – на 14 мая. Президент пригрозил распустить парламент, если депутаты не утвердят новую дату выборов. «Теперь более ранняя дата может сработать и против Эрдогана, поскольку будут не «залечены» последствия землетрясения», — добавил Виноградов.