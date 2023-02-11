Главком ВСУ рассказал, что Россия применяет в Черном море подводные беспилотники

Россия начала применять подводные беспилотники на Черном море, что вызывает опасения у Украины. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с американским военачальником Марком Милли. Минобороны РФ не сообщало, что обладает такими аппаратами и применяет их в ходе спецоперации. Однако 10 февраля появилось видео атаки водного дрона на мост в Одесской области, по которому украинская армия снабжается боеприпасами и техникой.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонные переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, во время которого рассказал ему, что Россия применяет подводные дроны. Сообщение о разговоре опубликовано в соцсетях ВСУ.

«Поделился обеспокоенностью по поводу использования Россией морских подводных беспилотников, которые представляют угрозу гражданскому судоходству в Черном море», — рассказал Залужный.

По его словам, он поделился с Милли информацией о последней массированной атаке, которую осуществили российские войска. Минобороны РФ ранее сообщало, что 10 февраля нанесли ракетные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работоспособность военно-промышленного комплекса.

Главком ВСУ в связи с этим напомнил американскому коллеге о важности средств ПВО и поблагодарил Вашингтон за их предоставление.

Залужный сообщил Милли, что самая напряженная ситуация сейчас сложилась на Донецком направлении, где ВСУ приходится ежедневно отбивать до 50 атак российских войск.

«Продолжаются ожесточенные бои в районе Угледара и Марьинки. Надежно держим оборону. На некоторых участках фронта удалось восстановить утраченные ранее позиции и закрепиться там», — сообщил украинский военачальник.

Залужный и Милли также обсудили ситуацию вокруг Артемовска (Бахмута). Главком ВСУ сообщил, что армия продолжает держать город под контролем и принимает меры по стабилизации ситуации вокруг него. Военачальник отметил, что для успешных действий на поле боя украинским солдатам нужно «соответствующее» количество оружия и боеприпасов.

Слова Залужного о применении подводных беспилотников связаны с инцидентом в Одесской области. 10 февраля в сети появилась запись атаки на мост в прибрежном поселке Затока, которую якобы совершил некий надводный объект. На кадрах ночной съемки видно, как к железнодорожному мосту через реку подплывает по воде некий объект, после чего происходит взрыв.

Это видео также показывалось российским «Первым каналом», в сюжете которого говорилось, что переправу украинские войска использовали для снабжения техникой и боеприпасами. Украинские власти никак не комментировали удар в Затоке.

В Минобороны РФ также не сообщали о применении подводных дронов и ударах в Одесской области. В сводке военного ведомства говорилось, что атака в пятницу проводилась «оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования» и беспилотными летательными аппаратами.

Эксперты Telegram-канала «Рыбарь», анализирующего ход спецоперации на Украине, отмечали, что у моста в Затоке, по всей видимости повреждены опоры. При этом аналитики подчеркивали, что ранее сообщений об использовании Россией подводных беспилотников не было — фактически это новый инструмент ВС РФ.

Водные беспилотные аппараты ранее применялись Украиной. В частности, их использовали при атаке на военно-морскую базу Черноморского флота в Севастополе 29 октября вместе с летающими дронами. Это было первым скоординированным применением беспилотников двух типов в истории войн.

Минобороны РФ после удара по Севастополю сообщало, что дроны запускались с судов с украинской сельхозпродукцией, которые были задействованы в рамках «зерновой сделки». Кроме того, по данным Москвы, в операции принимали участие британские военные специалисты — они занимались организацией атаки и ее координацией.

Первая информация, подтверждающая, что Киев обладает морскими боевыми дронами, появилась в сентябре 2022 года — тогда один из подобных аппаратов вынесло на берег Круглой бухты в нескольких километрах от Севастополя. Беспилотник представлял собой полупогружную закрытую лодку из углепластика длиной более пяти метров с водометным двигателем от гидроцикла. Дрон был оснащен системой камер и спутниковой связью, а также нес около 60 кг взрывчатки с детонатором от авиабомбы.

Украинские власти не подтверждали и не опровергали информацию о владении беспилотниками морского базирования. Однако через две недели после атаки на Севастополь президент Владимир Зеленский запустил на краудфандинговой платформе United24 кампанию по сбору средств для создания флота из 100 морских беспилотников для обороны акваторий страны. Стоимость аппарата оценивалась в $250 тыс.