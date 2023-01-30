«Нам от Запада ничего не нужно. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое». Главное из интервью Рябкова

После того, как Запад решил передать свои танки Украине, России стало не о о чем разговаривать с Киевом и «его кукловодами», заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Тем не менее, по его словам, Москва по-прежнему привержена договору по сокращению стратегических наступательных вооружений, который заключен с Вашингтоном.

ДСНВ между Россией и США

Москва по-прежнему привержена Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков. По его словам, российская сторона соблюдает все установленные количественные и качественные ограничения и продолжает информационный обмен.

Он отметил, что Вашингтон нарушает преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.

По мнению Рябкова, США подписались под тем, что «работают над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве», что прописано в преамбульной части. «Это важные положения, и преамбульная часть любого договора не менее значима, чем оперативные статьи», – подчеркнул замминистра.

Дипломат вместе с тем напомнил о международно-правовой оговорке «rebus sic stantibus» [если обстоятельства остаются без изменений], «указывающую на важность учета того, насколько обстоятельства, имевшие место при заключении того или иного соглашения, остаются неизменными».

Рябков обвинил США во фронтальном сдерживании России при попытке решить так называемый «русский вопрос». Замминистра добавил, что сдерживание балансирует на грани прямого столкновения США и НАТО с Россией.

«В Вашингтоне должны отдавать себе отчет, что без отказа от нынешнего курса и готовности договариваться на основе взаимного уважения и учета национальных интересов нормального межгосударственного взаимодействия, в том числе по стратстабильности, не получится», – констатировал замглавы российского МИД.

Говоря об отношениях Москвы и Вашингтона, Рябков подчеркнул, что ситуация тупиковая. «В этот тупик наши отношения заведены антироссийской линией Вашингтона, которая ужесточалась год от года и месяц от месяца на протяжении последних лет… Вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения», – считает он.

Дипломат предупредил, что Россия «будет противостоять этому самым решительным образом с использованием всех имеющихся в распоряжении способов и средств».

«Нам от Запада ничего не нужно. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое», — заявил Рябков.

Но НАТО последовательно подползало к российским границам, одновременно «зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны», утверждает Рябков.

Он подчеркнул, что российская сторона «не поступится своими законными интересами в области безопасности и не даст в обиду русских людей».

Российские представители готовятся к новому раунду консультаций с США по двусторонним отношениям. Рябков считает, что это переговоры полезны для сверки часов. Место и сроки пока не определены.

«Иного способа найти точки соприкосновения, чтобы хоть как-то сдвинуть накопленный ворох проблем с мертвой точки, не просматривается. Надеемся, что тактика малых шагов позволит в итоге выйти на взаимоприемлемые развязки по наиболее важным вопросам двусторонней повестки дня», — подчеркнул замминистра.

Ситуация на Украине

Бессмысленно вести переговоры не только с Киевом, но и «с его кукловодами». Такое мнение выразил замминистра иностранных дел РФ на фоне поставок Украине нового вооружения, в том числе танков.

«Готовы изучать любые серьезные инициативы по урегулированию украинского кризиса, но их пока никто толком не сформулировал», – отметил он.

Рябков считает, что украинский кризис наиболее выгоден для США. Рябков пояснил, что Вашингтон рассматривает Украину в качестве полигона, на котором можно обкатать изделия своего военно-промышленного комплекса и испытать их «на предмет сопротивляемости российскому оружию».

«При этом изымая у союзников военную технику, отправляя ее «на утилизацию» на украинский театр военных действий, американцы рассчитывают навязать европейцам новые, многомиллиардные контракты на закупку своей продукции военного назначения. Вот такая циничная игра, которая, мы уверены, плохо закончится для тех, кто в нее сейчас самозабвенно играет», – добавил собеседник РИА Новости.

Вместе с тем российский дипломат выразил мнение, что США отрицают очевидное, заявляя о том, что поставки Киеву танков Abrams не являются эскалацией.

В интервью агентству Рябков рассказал и о переговорах с МАГАТЭ по поводу защиты Запорожской АЭС. По его словам, они идут непросто. Дипломат считает, что «Киев, судя по всему, просто тянет время».

Представитель МИД заявил, что Украина неоднократно обстреливала ЗАЭС, нанося ущерб ее инфраструктуре. «По всей видимости, опираясь на поддержку своих спонсоров, руководство Украины уверовало в собственную безнаказанность за совершаемые преступления», – пояснил замминистра.

МАГАТЭ не вмешивается в организацию охраны атомной станции. Организация не предлагает также и вывести Росгвардию с ЗАЭС, добавил Рябков.

«Предложение убрать подразделения Росгвардии с ЗАЭС на самом деле исходит от некоторых представителей украинской стороны и поддерживающих режим в Киеве западных государств. Станция расположена на российской территории. В соответствии с нашим законодательством, подразделения Росгвардии охраняют все российские ядерные объекты, включая ЗАЭС», – сказал он в разговоре с РИА Новости, отметив, что никто не имеет права вмешиваться в работу охраны АЭС любой страны.

«Мандатом агентства это не предусмотрено, и секретариат в данном вопросе четко следует своим полномочиям. Никаких подобных предложений от него не поступало», — пояснил замминистра, отвечая на вопрос, действительно ли МАГАТЭ предлагало вывести Росгвардию со станции в рамках усилий по созданию вокруг ЗАЭС защитной зоны.

Но Москва ведет постоянный диалог с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гроссии по линии постпредства в Вене.

«Приезд гендиректора в Россию вполне возможен, когда потребуется дополнительная координация нашего взаимодействия», – заключил Рябков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, у МАГАТЭ получилось договориться с Россией и Украиной о выводе тяжелых и легких вооружений от ЗАЭС, но не пояснил, что имел в виду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что там не было российского оружия такого типа.