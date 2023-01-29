«Ирану передали послание». Кто может стоять за атакой на военный завод в Исфахане

К атаке на военный завод в иранском Исфахане могут быть причастны ВВС США, пишет телеканал Al Arabya со ссылкой на американские источники. Они также назвали атаку на военный объект «сигналом» Ирану о том, что не позволят производить баллистические ракеты. В свою очередь телеканал Al Hadath отмечает, что за нападением на военный объект стоит «еще одна страна», — но это не Израиль. Кто может стоять за ударом и повлияет ли это на ядерную программу Ирана — в материале «Газеты.Ru».

В атаке беспилотников на производство баллистических ракет в иранском городе Исфахан участвовала американская авиация, утверждает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники в США. Там отмечают, что целью был склад с ракетами.

«Ирану передали послание, что места производства баллистических ракет не будут разрешены»,

— добавили собеседники телеканала.

Минувшей ночью атаке мини-дронов подвергся склад боеприпасов в Исфахане. Один из дронов сбили средства ПВО, два других перехватили и уничтожили военные. Минобороны Ирана сообщило, что атака была безуспешной, «не привела к человеческим жертвам и нанесла незначительные повреждения крыше мастерской».

В свою очередь телеканал Al Hadath указывает в своем Twitter, что за атакой могли стоять ВВС США и «еще одной страны», однако отмечается, что это не Израиль. Позднее телеканал написал, что к определенным ударам по иранским объектам Израиль все-таки может быть причастен.

При чем здесь Моссад

Jerusalem Post со ссылкой на западные источники, в том числе в разведке, сообщил, что несмотря на заявления Тегерана о «безуспешности» атаки, она все же имела «огромный успех». Там сообщают о четырех взрывах на объекте, и ущерб, по их утверждению, вышел далеко за рамки «незначительного повреждения крыши».

Также там отмечают, что несмотря на то, что израильская сторона не комментирует инцидент, к атаке может быть причастен Моссад, поскольку «большинство западных разведывательных и иранских источников приписывают Моссаду аналогичные успешные атаки».

Однако, пишет Jerusalem Post, за атакой могут стоять и другие страны.

The Wall Street Journal, однако, утверждает, что за ударом стоят израильские беспилотники. «Израиль осуществил скрытную атаку с применением БПЛА по оборонному объекту Ирана на фоне того, как США и Израиль ищут новые возможности для сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана», — утверждает издание со ссылкой на американских чиновников и других осведомленных лиц.

«Есть несколько организаций по всему миру, помимо Моссада, которые, обладают передовыми возможностями нанесения хирургических ударов, аналогичных сегодняшним»,

— пишет издание.

Там напомнили, что подобные атаки, в частности на иранские ядерные объекты в Натанзе в июле 2020 года и апреле 2021 года, в Карадже в июне 2021 года, а также уничтожение порядка 120 иранских БПЛА в феврале 2022 года западная разведка связывала с Моссадом.

Моссад — национальная разведывательная служба Израиля. Служба находится исключительно под юрисдикцией премьер-министра страны. В сферу деятельности входят непосредственно разведка и проведение различных операций под прикрытием и контртеррористических операций.

Хроника взрывов

28 января в 23:30 по местному времени на оборонном заводе в Исфахане прогремели взрывы, сообщило агентство IRNA. По словам замгубернатора провинции, «страшный звук был связан со взрывом в одном из центров Минобороны». Позднее в иранском военном ведомстве рассказали, что взрыв произошел в одном из центров производства боеприпасов из-за атаки беспилотников, отметив, что три из них были уничтожены. Там подчеркнули, что атака была безуспешной, не привела к жертвам и нанесла незначительные повреждения, однако агентство Tasnim со ссылкой на источник в силовых структурах писал о минимум двух погибших.

СМИ со ссылкой на очевидцев писали о взрывах как минимум в пяти провинциях Ирана — Западном Азербайджане, Восточном Азербайджане, Исфахане, Карадже и Хамадане. Местные жители в соцсетях публиковали видео из разных городов страны, на которых видны яркие вспышки и охваченные огнем здания. В частности, издание Iran International со ссылкой на соцсети писало о взрывах на северо-западе Тегерана.

Однако другие взрывы, вероятно, связаны с землетрясением мощностью 5,9 балла, которое произошло накануне в Восточном Азербайджане. В частности, прогремели взрыв на предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр и на предприятии близ Тебриза, которое может быть связано с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Однако подтверждений связи взрывов с землетрясением не приводится.

В воскресенье, 29 января, посольство РФ в Иране сообщило, что информации о россиянах, пострадавших при взрывах в Исфахане, не поступало, загранучреждения работают в штатном режиме.

В Исфахане находится экспериментальный ядерный реактор и инфраструктура для производства ядерного топлива.

Также 29 января в связи с инцидентом глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил, что нападение на объект Минобороны не повлияет на планы по развитию мирного атома.

Медиа-атака

Агентство IRNA в связи со взрывами и землетрясением пишет, что Израиль на фоне субботних происшествий «сформировал медиа-атаку» и попытался связать эти события для дестабилизации ситуации в Иране. Там утверждают, что «сообщения в соцсетях и СМИ о взрывах в иранских городах <...> – фейковые», и к распространению этой информации причастен Израиль, однако «ему это не удалось».

«Была сформирована медиа-атака, чтобы широко показать и связать это нападение с атаками и событиями, якобы произошедших в других провинциальных центрах», — говорится в сообщении агентства.

Также агентство отмечает, что израильские специалисты пытались вбросить в соцсетях слухи об убийстве сотрудников КСИР и о срабатывании воздушной тревоги в ряде городов Ирана.