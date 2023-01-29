Военная операция на Украине. День 340-й

Северная Корея опровергает сообщения о поставках оружия России, передает ЦТАК.
«Если бы США не форсировали поэтапное расширение НАТО на Восток в ущерб справедливым интересам безопасности России, то сегодняшние украинские события не произошли бы… В этот раз США опять глупо попытались оправдать поставки своих вооружений Украине распространением беспочвенной «версии об оружейных сделках между КНДР и РФ», — утверждает глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын.
По данным штаба территориальной обороны ДНР, за прошедшие сутки в результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ ранены два человека — ТАСС.
Газета The Washington Post написала, что объявление США о намерении передать Украине американские танки Abrams стало результатом компромисса между Вашингтоном и Берлином и фактически прикрытием, позволяющим ФРГ немедленно начать поставки Киеву немецких танков Leopard 2. При этом, как предполагает газета, отправка на Украину американской бронетехники намечена на более поздние сроки.
Украинские вооруженные силы 29 января четыре раза за полчаса обстреляли Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка из ствольной артиллерии, сообщили в ДНР — ТАСС.
Иранский телеканал Press TV опубликовал 26 января статью, в которой говорится, что США и НАТО в стремлении поставить все больше оружия на Украину приближаются к катастрофическому сценарию.
Идея о возможности передачи Киеву американских истребителей F-16 набирает все большую поддержку внутри Пентагона, однако окончательное решение на этот счет не принято, сообщает газета Politico.
Украинские военные 28 января 31 раз обстреляли различные населенные пункты в ДНР, выпустив 156 снарядов, сообщили в республике — ТАСС.
Поселок Благодатное в ДНР под Соледаром перешел под контроль российских сил, утверждает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин — ТАСС.