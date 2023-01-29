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Политика

Военная операция на Украине. День 340-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 340-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
Идея о возможности передачи Киеву американских истребителей F-16 набирает все большую поддержку внутри Пентагона, однако окончательное решение на этот счет не принято, пишет газета Politico. Северная Корея опровергла сообщения о поставках оружия России, передает ЦТАК. Аргентина и Латинская Америка не планируют отправлять оружие на Украину. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08:32

Северная Корея опровергает сообщения о поставках оружия России, передает ЦТАК.

«Если бы США не форсировали поэтапное расширение НАТО на Восток в ущерб справедливым интересам безопасности России, то сегодняшние украинские события не произошли бы… В этот раз США опять глупо попытались оправдать поставки своих вооружений Украине распространением беспочвенной «версии об оружейных сделках между КНДР и РФ», — утверждает глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын.

08:30

По данным штаба территориальной обороны ДНР, за прошедшие сутки в результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ ранены два человека — ТАСС.

08:28

08:27

Газета The Washington Post написала, что объявление США о намерении передать Украине американские танки Abrams стало результатом компромисса между Вашингтоном и Берлином и фактически прикрытием, позволяющим ФРГ немедленно начать поставки Киеву немецких танков Leopard 2. При этом, как предполагает газета, отправка на Украину американской бронетехники намечена на более поздние сроки.

08:24

Украинские вооруженные силы 29 января четыре раза за полчаса обстреляли Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка из ствольной артиллерии, сообщили в ДНР — ТАСС.

08:20

Иранский телеканал Press TV опубликовал 26 января статью, в которой говорится, что США и НАТО в стремлении поставить все больше оружия на Украину приближаются к катастрофическому сценарию.

08:11

Идея о возможности передачи Киеву американских истребителей F-16 набирает все большую поддержку внутри Пентагона, однако окончательное решение на этот счет не принято, сообщает газета Politico.

08:08

08:06

Аргентина и Латинская Америка не планируют отправлять оружие на Украину — ТАСС.

08:04

Украинские военные 28 января 31 раз обстреляли различные населенные пункты в ДНР, выпустив 156 снарядов, сообщили в республике — ТАСС.

08:02

Поселок Благодатное в ДНР под Соледаром перешел под контроль российских сил, утверждает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 340-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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