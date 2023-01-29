Военная операция на Украине. День 340-й

08:32

Северная Корея опровергает сообщения о поставках оружия России, передает ЦТАК.

«Если бы США не форсировали поэтапное расширение НАТО на Восток в ущерб справедливым интересам безопасности России, то сегодняшние украинские события не произошли бы… В этот раз США опять глупо попытались оправдать поставки своих вооружений Украине распространением беспочвенной «версии об оружейных сделках между КНДР и РФ», — утверждает глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын.