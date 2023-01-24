«Совместный путь все еще возможен». Вступит ли Финляндия в НАТО без Швеции

Анкара потребовала отложить переговоры Турции, Финляндии и Швеции о вступлении скандинавских стран в НАТО, сообщил турецкий дипломатический источник РИА Новости. О том, что переговоры следует поставить на паузу, также заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. При этом Bloomberg пишет со ссылкой на источники, что Хельсинки наотрез отказались присоединяться к Североатлантическому альянсу без Стокгольма, хотя турецкая сторона предлагала рассмотреть заявку Финляндии отдельно.

Пауза в переговорах

Турецкий дипломатический источник РИА Новости заявил, что переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией о вступлении двух скандинавских стран в НАТО отложили на неопределенный срок.

«По нашему требованию трехсторонний механизм между Турцией, Швецией и Финляндией был отменен на неопределенный срок», — сказал он журналистам, уточнив, что очередная встреча по поводу членства скандинавских стран в Североатлантическом альянсе должна состояться в Брюсселе в феврале.

О том, что «в переговорах необходимо сделать паузу», заявил и глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

«Необходимо приостановить переговоры с Турцией относительно целей Финляндии и Швеции в НАТО. Лучше всего продолжить трехсторонние переговоры с Турцией после того, как обстановка успокоится», — цитирует Хаависто турецкий телеканал NTV.

Сожжение Корана

20 января портал Nordic News сообщил, что лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил от властей разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. На следующий день, 21 января, он выполнил задуманное.

В этот же день в МИД Турции назвали акцию нарушением Швецией обязательств по предотвращению пропаганды террористических организаций. Во внешнеполитическом ведомстве сочли, что действия Палудана свидетельствуют об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может больше не ждать, что Анкара поддержит ее кандидатуру на вступление в НАТО.

«Если вы допускаете подобные акции, то не обижайтесь, но от нас вы не получите поддержки по вопросу вступления в НАТО. Шведскому руководству не стоит ожидать нашей поддержки», — подчеркнул Эрдоган.

Он уверен, что люди, которые «творят такую ересь», а также те, кто допускают проведение подобных акций, должны ответить за свои действия.

Финские метания

Финляндия и Швеция подали совместную заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. Как пишет Bloomberg, пока ее ратифицировали 28 странами из 30 государств-членов Североатлантического альянса – все, кроме Венгрии и Турции.

Во вторник министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто допустил, что его страна продолжит путь к членству в военном блоке в одиночку.

«Совместный путь в НАТО все еще возможен <…> Где-то в глубине души мы рассматриваем варианты на случай, если страна (Швеция – «Газета.Ru») столкнется с постоянным сопротивлением», — приводит его слова Bloomberg.

Финская газета Helsingin Sanomat также опубликовала его слова о том, что заявление Эрдогана «означает некий перенос сроков» вступления двух скандинавских стран в альянс.

«Будет трудно уместить это в промежуток времени до выборов в Турции. После выборов в Турции (намечены на середину мая – «Газета.Ru»), безусловно, будет новая ситуация. Это моя собственная оценка на данный момент», — сказал он.

Министр обороны Финляндии Микко Савола с доводами Хаависто не согласился. В своем Twitter он написал, что «сейчас важно сохранять холодную голову». А раз уж Хельсинки «подали заявку на членство в НАТО одновременно со Швецией», то «в интересах Финляндии, Швеции и НАТО закончить вместе».

Всего через несколько часов Хаависто после переговоров со шведским коллегой заявил, что Финляндия и Швеция «будут придерживаться общей линии» и «страны подают заявки вместе».

«Конечно, в глубине души мы думаем о разных мирах (разном развитии событий — «Газета.Ru»), если страна (Швеция – «Газета.Ru») будет навсегда заблокирована, но это еще не так. Плана «Б» нет, такой путь не рассматривается», — сказал он.

Вскоре Хаависто заявил журналистам, что Финляндия и Швеция пытаются организовать новую встречу с представителями Турции для обсуждения перспектив и проблем вступления двух стран в НАТО.

По мнению журналистов Bloomberg, «Финляндия впервые открыла дверь для потенциального отделения своей заявки на вступление в НАТО от заявки Швеции».

«До сих пор неясно, насколько Финляндия изменит свой подход <…> Турция предложила рассмотреть заявку Финляндии отдельно в начале процесса, потому что у нее не было серьезных проблем с Хельсинки, но против этой идеи выступили обе страны Северной Европы, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщили два турецких чиновника, которые говорили на условиях анонимности», — говорится в статье.