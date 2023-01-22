«В Вашингтоне царит зло». Зачем Нэнси Пелоси заказала обряд изгнания «нечистой силы»

Бывший спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вызывала экзорцистов, чтобы «изгнать нечистую силу» из таунхауса, где произошло жестокое нападение на ее мужа Пола. Как рассказала The New York Times дочь политика, ее мать чувствовала тяжелый груз вины, потому что изначально целью атаки должна была стать она сама. Обвиняемый Дэвид Депейп на допросах заявил, что считал Пелоси коррумпированным политиком, поэтому решил «допросить» ее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывший спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вызвала домой экзорцистов после нападения на ее мужа Пола, пишет газета The New York Times. Как рассказала изданию дочь политика, ее мать испытывала глубокое чувство вины после случившегося.

«Думаю, что это сломало ее», — заявила Александра Пелоси.

«В День благодарения она вызвала священников, которые пытались совершить обряд изгнания нечистой силы из дома и устроить молебны», — вспоминает дочь экс-спикера.

Сама Нэнси Пелоси ранее дала интервью CNN, в котором рассказала, что ее муж все еще проходит реабилитацию, и, по словам врачей, пройдет три-четыре месяца, прежде чем он «действительно вернется к нормальной жизни».

«Любой, у кого была травма головы, знает, что нужно быть очень осторожным. Вы должны быть осторожны в движениях. Вы должны быть осторожны со светом. Вы должны быть осторожны со звуком. Восстановление требует времени», — отметила она.

Пелоси добавила, что очень расстроена из-за того, что произошло, но еще больше она расстроена тем фактом, что целью нападавшего была она сама. «Мой дорогой муж заплатил эту цену», — сказала экс-спикер.

Семья Пелоси живет в районе Пасифик-Хайтс в городе Сан-Франциско.

Нападение на мужа Пелоси

На мужа Пелоси напали утром 28 октября 2022 года. 42-летний уроженец Канады Дэвид Депейп ворвался в резиденцию супругов в Сан-Франциско, размахивая молотком. Спикера в это время не было дома. Преступник набросился на 82-летнего Пелоси, мирно спавшего в спальне, и стал жестоко избивать его. В какой-то момент муж политика все-таки смог запереться в ванной и набрать 911.

Пострадавший был госпитализирован с серьезными травмами рук и трещиной в костях черепа. Через неделю его выписали из больницы.

Депейпа задержали по горячим следам в тот же день. Он ожидает суда в тюрьме и не признает свою вину по всем шести пунктам обвинения, включая покушение на убийство родственника федерального чиновника. В совокупности Депейпу грозит до 50 лет заключения.

На допросах Депейп признался, что его настоящей целью была Нэнси Пелоси, потому что он считал ее коррумпированным чиновником.

«Если бы Нэнси сказала Депейпу «правду», он отпустил бы ее, а если бы она «солгала», он сломал бы «ей коленные чашечки», — цитировали СМИ показания мужчины.

Атаки на Байдена и Хэнкса

Представитель полиции Сан-Франциско сержант Карла Херли заявила, что Депейп планировал также атаки на сына американского президента Джо Байдена Хантера, актера Тома Хэнкса и губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома. В суде подозреваемый говорил, что в Вашингтоне «царит зло», при этом он упоминал бывшего госсекретаря США, члена демократической партии Хиллари Клинтон. Есть ли у полиции доказательства конкретных планов Депейпа, не уточнялось.

По информации CNN, Депейп публиковал в соцсетях посты в поддержку различных конспирологических теорий. Он утверждал, в частности, что результаты последних президентских выборов были сфальсифицированы, и поддерживал штурм Капитолия в январе 2021 года.