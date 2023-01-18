«Подходящий результат» спецоперации. Киссинджер поддержал вступление Украины в НАТО

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы «подходящим результатом» российской военной спецоперации, хотя до ее начала он настаивал на нейтральном статусе Киева. Он также считает, что Москве должна быть предоставлена возможность однажды вернуться в международную систему — но только после заключения мира с Киевом.

Членство Украины в НАТО

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи. По его мнению, США должны продолжать оказывать военную поддержку Украине и, при необходимости, усиливать ее до тех пор, пока не будет достигнута или принята линия прекращения огня в ходе предварительных обсуждений.

Экс-госсекретарь также сказал, что хотел бы выразить восхищение президентом Украины Владимиром Зеленским и «героическим поведением украинского народа». Он подчеркнул, что теперь он верит, что членство Украины в НАТО в один прекрасный день станет «подходящим результатом».

«Идея нейтральной Украины в этих условиях больше не имеет смысла», — уверен политик.

Продолжение диалога с Москвой

Киссинджер также заявил, что России должна быть предоставлена возможность однажды вернуться в международную систему после заключения «любого мирного соглашения» с Киевом. Политик также выступил за продолжение диалога с Москвой.

«Это может показаться очень пустым для стран, которые находились под давлением России на протяжении большей части периода холодной войны», — сказал Киссинджер.

Однако, по его словам, важно избежать эскалации конфликта между Россией и Западом, которая «может заставить Россию пересмотреть свое историческое положение, которое было смесью влечения к культуре Европы и страха перед ее доминированием».

«Уничтожение России как государства, которое может проводить свою собственную политику, откроет обширную территорию ее 11 часовых поясов для внутреннего конфликта и внешнего вмешательства в то время, когда на ее территории находится 15 000 и более единиц ядерного оружия», — считает экс-госсекретарь.

Продолжение диалога с Москвой Киссинджер считает способом «предотвратить эскалацию войны». Он также выступил за сохранение санкций и другого давления на Россию до тех пор, «пока не будет достигнуто окончательное урегулирование» ситуации на Украине.

Трансформация позиции по Украине

5 марта 2014 года Киссинджер опубликовал статью в The Washington Post, в которой написал, что слишком часто украинский вопрос представляется как выяснение, присоединится она к Востоку или к Западу.

«Если Украина хочет выжить и процветать, она не должна быть форпостом одной из сторон против другой — она должна функционировать как мост между ними», — считал тогда экс-госсекретарь.

Он также был уверен, что Россия должна признать, что «попытка принудить Украину к статусу сателлита и тем самым снова раздвинуть границы России обрекает Москву на повторение ее истории самореализующихся циклов взаимного давления с Европой и Соединенными Штатами».

«Запад должен понять, что для России Украина никогда не может быть просто чужой страной. История России началась в так называемой Киевской Руси. Оттуда распространилась русская религия. Украина была частью России на протяжении веков, и их истории были переплетены до этого», — отметил Киссинджер.

Согласно его данным, до 60% Крыма к 2014 году составляли русские, полуостров стал частью Украины только в 1954 году. На западе Украины в основном проживали католики, а на востоке – православные. Кроме того, запад страны говорил по-украински, а восток – в основном по-русски.

«Любая попытка одного крыла Украины доминировать над другим — как это было принято — в конечном итоге приведет к гражданской войне или распаду. Рассматривать Украину как часть конфронтации между Востоком и Западом означало бы на десятилетия свести на нет любую перспективу объединения России и Запада — особенно России и Европы — в международную систему сотрудничества», — предостерег бывший госсекретарь США.

Он заключил, что Украина не должна вступать в НАТО, но обязана «иметь право свободно выбирать свои экономические и политические ассоциации, в том числе с Европой».

18 декабря Киссинджер написал в журнале Spectator, что «не видит конца конфликта» России и Украины. Однако отметил, что приближается время для заключения мира путем переговоров, чтобы снизить риск новой разрушительной мировой войны.

«Мирный процесс должен связать Украину с НАТО, каким бы выраженным он ни был. Альтернатива нейтралитета больше не имеет смысла», — добавил он.

Киссинджер также предупредил, что желание сделать Россию «бессильной» или даже стремление к ее распаду «может привести к хаосу».

Однако уже в начале января этого года журнал Foreign Affairs процитировал новую книгу Киссинджера «Лидерство: шесть уроков мировой стратегии», в которой он предположил, что решением ситуации на Украине может стать признание нейтрального статуса этой страны. В книге экс-госсекретарь отметил, что, если Украина вступит в НАТО, граница Североатлантического альянса будет «в пределах 300 миль от Москвы», что «устранит стратегическую глубину, на которую всегда рассчитывала Россия».

После начала военной спецоперации России Украина в НАТО не вступила, однако эти события побудили подать заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу две другие страны — Финляндию и Швецию. Для окончательного вступления в военный блок скандинавским странам осталось урегулировать некоторые вопросы с Турцией – остальные члены НАТО выступили за их присоединение.