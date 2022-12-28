МИД Болгарии вызвал посла РФ для разговора о Христо Грозеве и портретах исторических деятелей

МИД Болгарии вызвал российского посла после объявления в розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева. Российское МВД разыскивает его по уголовной статье, однако о каком конкретно правонарушении идет речь, не уточняется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

МИД Болгарии, несмотря на рождественские праздники в стране (длятся до 28 декабря), вызвал российского посла Элеонору Митрофанову для разговора по поводу журналиста-расследователя и главы издания Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) (признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Христо Грозева.

«В связи с тем, что МВД Российской Федерации объявило в федеральный розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева, посол России в Софии Элеонора Митрофанова вызвана на встречу в МИД в первый рабочий день после праздников», — сообщает Болгарское национальное телевидение.

Как рассказала Митрофанова ТАСС, ее пригласили в МИД «обсудить актуальные вопросы».

«Основная тема, полагаю, будет касаться проблем с изучением болгарского языка в новых регионах России, о чем уже говорили в болгарском парламенте. Также, вероятно, будет обсуждаться вопрос о болгарском журналисте Христо Грозеве, которого МВД России объявило в розыск», — цитирует агентство ее слова.

В дипведомстве также собираются обсудить вопрос о «запрете на изучение болгарского языка» в РФ и вывозе с новых российских территорий «портретов болгарских исторических деятелей», добавила Митрофанова.

Объявление в розыск

26 декабря МВД России сообщило, что Грозев объявлен в розыск «по статье УК РФ», однако ведомство не назвало статью.

Грозев утверждал, что не знает, по какой причине объявлен в уголовный розыск.

«Понятия не имею, на каком основании Кремль объявил меня в розыск», — говорилось в его посте в Twitter.

В июле ФСБ России заявила, что главный расследователь Bellingcat участвовал в сорванной операции Главного управления разведки Минобороны Украины по угону боевых самолетов ВКС РФ. В ФСБ уверены, что украинцы планировали угнать у России бомбардировщик Су-24, истребитель Су-34 и сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3.

По данным ведомства, Грозев через своего координатора нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы. Он привез $4 тыс. для якобы согласившегося на угон российского летчика.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что Bellingcat создавалось, чтобы оказывать давление не только на какую-либо страну, но и на физлица и юрлица. В организации, по его данным, работают бывшие сотрудники спецслужб.