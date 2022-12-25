«Будем долго обниматься, чтобы согреть друг друга»: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Рождественское поздравление украинского президента Владимира Зеленского имеет скорее мрачный тон, нежели оптимистичный, считает обозреватель Newsweek. Он обратил внимание на слова политика о «не такой теплой еде», а также «о свободных стульях за столом». Журналист также считает, что Зеленский начал свою речь с «некоторого отчаяния».

«Его выступление в канун Рождества было скорее мрачным, чем оптимистичным. <...> Он сказал, что еда не такая теплая, и что в этом году за столом может быть одно-два свободных места», — пишет обозреватель американского журнала Newsweek Скотт Макдональд.

По словам обозревателя, глава государства описал потерю любви, надежды и «даже самого себя».

«Он начал свою речь в ночь, обычно наполненную благими вестями, весельем и радостью, с «горького послевкусия» и некоторого отчаяния», – подчеркнул Макдональд.

Автор отметил, что Зеленский назвал Россию «злом и тьмой», которые вторглись в его страну, и поклялся, что Украина воспользуется «мудростью Божией», чтобы победить ее.

Речь украинского президента была опубликована в его Telegram-канале. Свое поздравление он начал с того, что «в этом году все праздники имеют горький привкус».

«И обычный дух Рождества мы можем ощущать по-другому. Не таким вкусным и теплым может быть ужин за семейным столом. Возле него могут быть пустые стулья», – сказал президент.

Он добавил, что «не так громко и вдохновенно могут звучать рождественские звоночки – из-за сирены воздушной тревоги или – еще хуже – выстрелов и взрывов».

Политик считает, что «все это вместе может нести большую угрозу». «Это – утрата веры. В высшие силы и их могущество, в добро и справедливость в мире. Утрата надежды. Утрата любви. Потеря себя», – полагает Зеленский.

Вместе с тем он задался вопросом: «Разве не этого в своей сути хотят зло и тьма, которые восстали против нас? Мы противодействуем им более 300 дней и восемь лет. И разве мы позволим им добиться желаемого?»

Владимир Зеленский заявил, что «в этой битве» у украинцев есть «мощное оружие» – «молот и меч нашего духа и сознания», а также «мудрость Божья», «отвага, храбрость и добродетели».

Он считает, что «путь» Украины «освещает правда», или «борьба за свободу». «Нам освещают путь вера и терпение. Терпение и вера. Это силы-близнецы. Как было сказано, «кто владеет собой, лучше завоевателя города», – добавил украинский президент.

По его мнению, терпеть – это не смириться с обстоятельствами, а верить в свои силы. «У зла нет оружия, сильнее брони, данной нам Богом. <...> Мы выдержали в начале войны, выдержали атаки, угрозы, ядерный шантаж, террор, ракетные удары. Выдержим эту зиму», – пообещал он.

Он считает, что украинцы будут петь колядки «бодро, как никогда, – чтобы громче звука генератора». «Мы услышим голоса и приветствия родных – в душе, даже если лягут связь и интернет. И даже в сплошной тьме мы найдемся, чтобы крепко обнять друг друга», – представляет президент Украины.

Если станет холодно, украинцы, по словам президента Зеленского, «будут долго обниматься, чтобы согреть друг друга».

Зеленский добавил, что у народа его страны будут одни на всех желание, радость и истина. «О том, что никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду. Мы увидим ее сияние даже под землей, в бомбоубежище. Мы наполним теплом и светом наши сердца. Их не способны ранить никакие «Кинжалы», – сказал он, добавив, что борьба «будет продолжаться без остановки», а жители Украины «никогда не испытают дефицита храбрости и несокрушимости».

«Где бы мы ни были, мы будем сегодня вместе. И вместе посмотрим в вечернее небо. И вместе вспомним утро 24 февраля. Вспомним, сколько прошли. Вспомним Азовсталь, Ирпень, Бучу, Краматорск, Змеиный, Чернобаевку, Изюм, Херсон», – сказал Зеленский.

В заключение президент Украины отметил: «Мы будем отмечать свои праздники! Как обычно. Мы будем улыбаться и радоваться. Как обычно. Отличие одно: мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами».

25 декабря Зеленский в своем основном обращении еще раз поздравил с Рождеством граждан, которые празднуют его по григорианскому календарю. Он также напомнил, что до конца года осталось несколько дней и что украинцы «должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным».

«Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший пункт Несокрушимости. Расскажите родителям, как найти пункт Несокрушимости, если это понадобится», – сказал Зеленский. В этих пунктах жители Украины могут согреться и зарядить гаджеты.

С 24 февраля на Украине проходит спецоперации Вооруженных сил России. С середины октября, в ответ на теракт на Крымском мосту, Россия бьет по инфраструктурным объектам энергетической отрасли Украины. Это привело к перебоям с подачей электричества в стране.