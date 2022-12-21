«Разговор о справедливом мире». Зачем Зеленский прилетел в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США, прилетев на американском военном самолете. В Вашингтоне он встретится с американским президентом Джо Байденом. После переговоров с администрацией США Зеленский обратится к конгрессу, а Байден намерен объявить о новом пакете военной помощи Киеву. В него войдет, по данным СМИ, и поставка ЗРК Patriot. Кремль считает, что разговор Зеленского и Байдена не повлияет на позицию властей Украины по вопросу переговоров с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США на американском военном самолете. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на американских чиновников.

«После прибытия в Польшу поездом Зеленский вылетел в Вашингтон на борту американского военного самолета», — говорится в сообщении телеканала. Журналисты отметили, что поездка украинского президента была организована властями Украины и США в тайне.

Зеленский должен встретиться в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Как сообщает агентство Bloomberg, Байден встретит Зеленского у Белого дома в 14:00 по времени Восточного побережья (22:00 мск).

Издание отмечает, что Зеленский проведет переговоры с Байденом, членами совета национальной безопасности США и кабинетом американского президента. После этого состоится пресс-конференция украинского лидера и его обращение к конгрессу США.

«Визит подчеркнет непоколебимую приверженность США поддержке Украины столько, сколько потребуется, в том числе посредством предоставления экономической, гуманитарной и военной помощи», — подчеркнули в Белом доме.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации США, Зеленский из Белого дома отправится в Капитолий, чтобы обратиться к американским законодателям.

Он добавил, что Белый дом официально пригласил Владимира Зеленского приехать в Вашингтон в прошлую среду, окончательно визит подтвердили в воскресенье. «Мы дали понять, что мы хотим принять его здесь, в Белом доме», — добавил неназванный чиновник.

«Визит [Зеленского] подчеркнет непоколебимую приверженность США поддержке Украины столько, сколько потребуется, в том числе посредством предоставления экономической, гуманитарной и военной помощи», — отмечается в заявлении на сайте Белого дома.

Агентство Associated Press ранее сообщило, что США намерены передать Украине новый пакет военной помощи объемом $1,8 млрд. В него также будет включена поставка Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot. Но пока в Белом доме сообщили, что Байден подписал меморандум о выделении военной помощи Украине на сумму $1 млрд.

Заявление Кирби

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире CNN заявил, что Байден хочет обсудить с Зеленским «его представление о справедливом мире», которым должен завершиться военный конфликт на Украине.

«Я не сомневаюсь, что они будут говорить о представлении Зеленского о «справедливом мире» и о том, как это выглядит, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине достичь этого», — сказал Кирби.

В заявлении Белого дома при этом указано, что Вашингтон сейчас не видит возможностей для дипломатического урегулирования украинского конфликта «на справедливых условиях».

При этом, по словам Кирби, Байден не намерен «давить или подталкивать» Зеленского к переговорам. Напротив, президент США считает нужным гарантировать Украине «наилучшее возможное положение на фронте, чтобы, когда наступит время, Киев занял наилучшую позицию за столом переговоров».

Мнение Псаки

Экс-пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в Twitter, что президент Украины Владимир Зеленский осуществляет визит в Вашингтон из-за снижения поддержки Украины в США.

«Он бы не совершал этой поездки, если бы поддержка в США не сокращалась, пока русские уничтожают источники энергии и бомбят города», — написала она.

По ее мнению, визит Зеленского — попытка снова «продать» украинскую тему конгрессменам и американскому народу. Псаки также написала, что Зеленского ждут «заслуженные овации», когда он предстанет перед конгрессом этим вечером.

Позиция Кремля

Российские власти не ждут позитивных изменений в позиции властей Украины по переговорам с РФ после визита Зеленского в Америку. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не думаю», — сказал он, комментируя вопрос журналистов о возможности перемен в позиции Киева.

«Продолжаются поставки вооружений. Расширяется номенклатура поставляемых вооружений. Все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине»,

— добавил Песков, рассуждая по поводу перспектив российско-украинского столкновения.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко также отмечала, что в ходе визита Зеленского в США его вряд ли будут призывать начать диалог с Москвой.

«Будут обсуждаться новые поставки вооружений, растущий бюджет на военную поддержку Украины, что само по себе также не создает предпосылок для начала переговоров», — отметила председатель Совфеда.

Шок-вояж

21 декабря издание Politico сообщило, что визит президента Украины в США «стал шоком» для американских чиновников и законодателей, при этом за кулисами подготовка к нему началась несколько недель назад.

«Визит Зеленского в США, где он должен встретиться с президентом Джо Байденом и выступить перед членами конгресса, стал шоком как для высокопоставленных американских чиновников, так и для законодателей», — говорится в публикации.