«Циничная и беспринципная». МИД РФ возмутила реакция ООН на расстрел пленных россиян

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин назвал неадекватной реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военнопленных в Донбассе. По его мнению, позиция представителя всемирной организации «цинична и беспринципна». А военный корреспондент Владлен Татарский сообщил о пленении двух украинских офицеров из 80-й аэромобильной бригады, которая, предположительно, причастна к расстрелу российских солдат.

«Неадекватная» позиция Тюрка

Сергей Вершинин в интервью РИА Новости напомнил, что в ноябре «мир облетели страшные кадры расстрела безоружных российских военнопленных под Макеевкой». По его мнению, тот факт, что реакция Фолькера Тюрка последовала «только после поднятой в СМИ шумихи», показателен.

По словам замглавы МИД РФ, российская сторона «по горячим следам» передала видеозапись расстрела верховному комиссару ООН по правам человека «с требованием дать однозначную публичную оценку этим зверствам».

Лишь спустя неделю представитель ООН признал «высокую степень достоверности записи» и призвал «стороны конфликта» к расследованию всех обстоятельств случившегося, отметил Вершинин.

«Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника – ничего не сказать. Считаем данную Верховным комиссаром оценку злодеяний украинских военнослужащих неадекватной, а занятую им позицию по этой трагедии – циничной и беспринципной», — сказал замглавы МИД РФ.

Он добавил, что с тех пор больше никаких заявлений Тюрк не делал. А начатое в Киеве расследование «с ходу пришло к абсурдному выводу о виновности наших солдат в собственной смерти». По мнению Вершинина, это свидетельствует о существовании «двойных стандартов», когда при необходимости «обвинить Россию в каком-либо преступлении, не требуется никаких доказательств, проведения расследований, сбора данных».

Представитель российского внешнеполитического ведомства уверен, что в ситуации с расстрелом российских военнопленных под Макеевкой «налицо неоспоримые свидетельства преступлений украинских военных». Но, по его словам, мировое сообщество не осудило единодушно этот инцидент.

«Несмотря на это, будем продолжать добиваться от Верховного комиссара ООН по правам человека, а также от профильных структур ОБСЕ, принципиального и жесткого осуждения действий украинских карателей», — заключил Вершинин.

Во вторник 20 ноября военкор Владлен Татарский заявил в своем Telegram-канале, что разведчики добровольческого батальона «БАРС-13» взяли в плен двух украинских офицеров из 80-й аэромобильной бригады ВСУ, которая, предположительно, связана с расстрелом российских солдат.

Реакция ООН

25 ноября на сайте ООН было опубликовано заявление Фолькера Тюрка, в котором он осудил удары ВС РФ по инфраструктуре Украины, а также дал оценку видеозаписям, на которых был запечатлен расстрел российских военнопленных.

По его словам, мониторинговая миссия ООН изучает «видеозаписи и другую информацию о предполагаемых» «казнях как украинских, так и российских военнопленных».

«Лица, вышедшие из боя, в том числе солдаты, которые сдались, защищены международным гуманитарным правом, и их казнь представляет собой военное преступление», — подчеркнул Тюрк.

Он добавил, что также изучил кадры из Макеевки. По его мнению, они «показывают очевидную капитуляцию российских войск или связанных с Россией вооруженных групп», а также «мужчину, открывающего огонь по украинским солдатам», и «впоследствии трупы примерно 12 российских солдат».

«Наша мониторинговая миссия в Украине провела предварительный анализ, показывающий, что эти тревожные видео с высокой вероятностью являются подлинными в том, что они показывают. Фактические обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы в максимально возможной степени, и те, кто признан виновным, должны быть надлежащим образом привлечены к ответственности», — подчеркнул верховный комиссар ООН по правам человека.

Он добавил, что проведенный анализ показал «необходимость независимого и подробного судебного расследования, чтобы помочь точно установить, что произошло». Тюрк отметил, что расследование должно быть «независимым, беспристрастным, тщательным, прозрачным, оперативным и эффективным».

«Я также призываю стороны дать четкие инструкции своим силам о том, что не должно быть никакого возмездия, никаких репрессий против тех, кого они берут в качестве военнопленных <…> Прикажите своим войскам гуманно обращаться с теми, кто сдается», — призвал Тюрк.

20 ноября газета The New York Times заявила о подлинности кадров с расстрелом российских военнопленных, но отметила, что одиннадцатый из сдающихся солдат открыл огонь по украинцам.

«Когда одиннадцатый российский солдат выходит, он открывает огонь, целясь в одного из украинских военнослужащих. Украинцы захвачены врасплох. Камера мобильного телефона отскакивает в сторону, когда украинский солдат, снимающий сцену, вздрагивает. Покадровый анализ того, что происходит дальше, показывает, что украинский солдат, стоящий рядом с ним, поднимает винтовку и целится в российского стрелка», — говорилось в статье.

На этом «видео заканчивается, и неясно, что происходит дальше». Но вторая «аэрофотосъемка этого места показывает кровавые последствия» — все российские пленные мертвы.

«Российский солдат, который стрелял в украинцев, по-видимому, был убит на месте, и он лежит там же, откуда открыл огонь», — констатировали авторы материала.