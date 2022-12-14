«Прекратите гадания на кофейной гуще». Когда состоится ежегодное послание Путина парламенту

Несмотря на то что точные сроки традиционного обращения президента России Путина к Федеральному собранию еще не установлены, в Кремле допустили, что послание законодателям может состояться в следующем году. Но представитель Путина Дмитрий Песков призвал «не гадать на кофейной гуще» относительно точной даты мероприятия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что послание Владимира Путину Федеральному собранию может состояться в следующем году.

«Что касается сообщения, возможно ли послание в следующем году – безусловно, возможно. Это такая достаточно очевидная истина», – ответил он на соответствующий вопрос во время брифинга.

Вместе с тем Песков опроверг ряд сообщений о том, что президент России может обратиться к Федеральному собранию в письменном виде, так как такого «не бывает».

Представитель Кремля рекомендовал СМИ «прекратить гадания на кофейной гуще» по поводу сроков проведения послания.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил РИА Новости, что в российской Конституции не прописан определенный формат оглашения послания.

«Вообще, декабрь еще не закончился у нас, и я обращаю ваше внимание на то, что ежегодное послание у нас не написано [в Конституции], что оно должно быть таким очным путем встречи. Он [президент] же может просто прислать свое письменное послание для ознакомления, а мы его прочитаем», – полагает парламентарий.

Вместе с тем он уточнил, что такого прецедента еще не было. Синильщиков предположил, что послание Федеральному собранию может состояться в начале 2023 года.

«Может быть, все-таки, президент рассчитывает, что в ближайшие месяцы произойдут какие-то существенные изменения, потому что сейчас много неопределенностей, и будет о чем говорить», – допустил депутат.

В Совфеде также напомнили, что формат обращения президента может быть любым.

«Статья 84 говорит о полномочиях президента. Если Конституцией или законом порядок реализации того или иного полномочия не указан (статья содержит ряд таких указаний), то президент самостоятельно определяет порядок и сроки реализации своих полномочий. В частности, это касается и послания Федеральному собранию», – уточнил ТАСС сенатор Андрей Клишас.

Источник ТАСС в парламенте выразил мнение, что послание президента состоится уже в следующем году. «Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет», – сказал он.

Он также обратил внимание, что к обращению нужно «серьезно готовиться, а до конца года осталось слишком мало времени».

Предыдущее послание состоялось в апреле 2021 года. Тогда президент обратил особое внимание на важность социально-экономических проблем, с которыми столкнулась Россия в период пандемии коронавируса.

Новые сроки Кремль пока не оглашал. Но известно, что 27 декабря его не будет, заявил ранее Песков в ответ на сообщения в СМИ.

Пресс-секретарь Путина также отмечал, что дата обращения к Федеральному собранию будет подстроена под график главы государства, который «весьма динамичный, поскольку ситуация динамична». В ноябре 2022 года Песков утверждал, что работа над посланием уже начата.

В большинстве случаев послания оглашались ежегодно, но были и исключения. Например, Путин не обращался к законодателям в 2017 году – послание перенесли тогда на 1 марта 2018 года.

Согласно Конституции, российский президент ежегодно обращается к Федеральному собранию. Темами обычно служат положение в стране, основные направления внутренней и внешней политики государства. В таких выступлениях глава государства излагает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на будущее.

Итоговая пресс-конференция

С 2012 года в декабре проходит большая пресс-конференция российского президента. Но в этом году, по словам Дмитрия Пескова, она не планируется. Тем не менее он выразил надежду на то, что Путин сможет пообщаться с журналистами кремлевского пула, «в том числе и в ходе зарубежных поездок».

Дата традиционной встречи Путина с представителями СМИ будет определена после назначения сроков послания президента Федеральному собранию.

В прошлом году большая пресс-конференции Путина состоялась в конце декабря и длилась 3 часа 55 минут.

Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.

В прошлом году итоговая пресс-конференция прошла 23 декабря в очном формате в Манеже. В 2020 году – во время пандемии коронавируса, Путин отвечал на вопросы журналистов 17 декабря в гибридном формате: частично по видеосвязи, вопросы могли задать также и обычные граждане.

Кроме того, пока неизвестно, состоится ли в этом году «прямая линия» с президентом РФ. Источник РБК отмечал, что окончательное решение будет зависеть в том числе от ситуации в зоне спецоперации на Украине.