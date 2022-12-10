Военная операция РФ на Украине. День 290-й

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Парламент Болгарии окончательно одобрил предложение правительства о номенклатуре вооружения, которое страна готова предоставить Украине — ТАСС.
Times со ссылкой на источники в Пентагоне пишет, что США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы — ТАСС.
Представители ВВС США еще в марте предлагали передать Киеву американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 Reaper, но Пентагон до сих пор не завершил рассмотрение такой возможности — ТАСС со ссылкой на Politico.
Один жилой дом разрушен, еще три повреждены при обстреле Новопскова, сообщило представительство ЛНР в СЦКК — РИА Новости.
Провокационные призывы к Грузии открыть «второй фронт» против России звучат из Киева и отдельных стран Запада, что делает очевидной императивность регулярных контактов Грузии, Абхазии и Южной Осетии, заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
США рассмотрят свидетельства возможных утечек поставляемых на Украину вооружений, если они поступят от глав государств и международных правоохранительных организаций, заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя США при всемирной организации Ричард Миллс — ТАСС.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил перерастания конфликта на Украине в войну между РФ и Североатлантическим альянсом — ТАСС со ссылкой на норвежский телеканал NRK..
Представитель России при ООН Василий Небензя заявил об участии военнослужащих США в управлении РСЗО HIMARS на Украине — ТАСС.
Он также пообещал, что страны, поставляющие вооружения Киеву и помогающие Вооруженным силам Украины, столкнутся с правовыми последствиями.
По его мнению, Украина пытается сровнять Донецк с землей западным оружием.
Страны Балтии больше остальных европейских государств пострадали от последствий антироссийских санкций, однако продолжают выступать за усиление санкционного давления на Москву, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш — ТАСС.