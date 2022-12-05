Военная операция РФ на Украине. День 285-й

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Глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что против россиян, которые уехали во время частичной мобилизации, могут ввести ограничения — газета «Ведомости».

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом), а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — уверен сенатор.

По его словам, ограничения можно ввести в сфере транспортной безопасности, государственной службы и госсектора, чтобы сделать пребывание этих граждан за границей менее комфортным.