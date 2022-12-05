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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 285-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 285-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Сенатор Клишас допустил, что против россиян, уехавших во время частичной мобилизации, могут быть введены ограничения. В рамках зерновой сделки Украина экспортировала более 13 млн тонн продовольствия. Литва передаст Украине артиллерийские снаряды натовского калибра 155 мм. Эмбарго ЕС на российскую нефть вступило в силу. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:40

8:38

Ночью украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, были слышны звуки взрывов.

8:29

Глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что против россиян, которые уехали во время частичной мобилизации, могут ввести ограничения — газета «Ведомости».

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом), а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — уверен сенатор.

По его словам, ограничения можно ввести в сфере транспортной безопасности, государственной службы и госсектора, чтобы сделать пребывание этих граждан за границей менее комфортным.

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Андрей Клишас

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
8:25

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями спецоперации на Украине.

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