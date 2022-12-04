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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 284-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 284-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
ЕС опубликовал в Официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России с 5 декабря. В американской разведке считают, что протесты, которые могли бы угрожать власти, в России невозможны. Первое судно в рамках программы Grain From Ukraine прибыло в Эфиопию. В Нацразведке США ожидают снижения интенсивности боев на Украине в ближайшие месяцы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:10

США намерены сосредоточиться на приписываемых Ирану отправках оружия России и на происходящих в Иране протестах, а не на возобновлении переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли в интервью Bloomberg.

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Протесты в Тегеране, Иран, 19 сентября 2022 года

Reuters
8:07

Первое судно с зерном в рамках программы Grain From Ukraine прибыло в Эфиопию, сообщается на сайте президента Украины.

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Umit Bektas/Reuters
8:05

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс полагает, что темпы ведения боевых действий на Украине будут снижены в ближайшие месяцы.

8:02

8:01

В США считают, что протесты, которые могли бы угрожать власти, в России невозможны, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 284-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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