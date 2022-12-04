Военная операция РФ на Украине. День 284-й

США намерены сосредоточиться на приписываемых Ирану отправках оружия России и на происходящих в Иране протестах, а не на возобновлении переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли в интервью Bloomberg.
Протесты в Тегеране, Иран, 19 сентября 2022 годаReuters
Первое судно с зерном в рамках программы Grain From Ukraine прибыло в Эфиопию, сообщается на сайте президента Украины.
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс полагает, что темпы ведения боевых действий на Украине будут снижены в ближайшие месяцы.
В США считают, что протесты, которые могли бы угрожать власти, в России невозможны, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.