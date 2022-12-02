США намерены усилить обучение украинских солдат. Что об этом думают в России

Пентагон и его глава Ллойд Остин хотят усилить подготовку украинских военных. Речь идет о сотнях или даже тысячах солдат, которых будут обучать в Германии «более изощренным» методикам ведения войны. В США при этом понимают, что такие действия еще сильнее вовлекут Вашингтон в вооруженный конфликт на Украине, но готовы на этот шаг.

США намерены значительно расширить военную подготовку украинских солдат. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников американского министерства обороны.

По данным издания, глава Пентагона Ллойд Остин вместе со своими сотрудниками рассматривают возможность более углубленного обучения украинских военнослужащих. Это, по его мнению, позволит Киеву «эффективнее и изощреннее» противостоять российской армии.

Американские военные осознают, что такой подход усилит участие США в вооруженном конфликте на Украине, но готовы пойти на этот шаг. План усиленной подготовки обсуждается уже в течение нескольких недель, пишет WP, он будет опираться на многомиллиардную финансовую поддержку, оказываемую Вашингтоном.

Источники газеты отмечают, что, скорее всего, тысячи украинских солдат будут обучаться на американской военной базе около городка Графенвер в немецкой Баварии. При этом упор будет делаться на более современном стиле ведения войны и тактическом маневрировании, чтобы меньше зависеть от артиллерийской поддержки.

Новая модель обучения американскими инструкторами будет реализована на фоне ожидаемого Пентагоном замедления военных действий в зимние месяцы. Вашингтон, в частности, считает, что это позволит ВСУ к весне активизировать контраступление на херсонском направлении.

«Даже несмотря на то, что обучение украинских вооруженных сил работе с конкретными системами вооружений будет продолжаться, западные поставки не безграничны. Цель новой системы подготовки — научить украинцев тактике, которая повысит эффективность имеющихся у них вооружений, а также масштабировать навыки, которые продемонстрировали их небольшие воинские формирования», — говорится в публикации.

Американские и европейские чиновники ожидают, что многие из солдат, которые пройдут расширенные курсы подготовки, будут новобранцами, поскольку Киев не прекращает мобилизацию боеспособного населения.

При этом WP подчеркивает, что пока не известно, потребуют ли планы Пентагона по расширению военной подготовки украинцев дополнительного финансирования. Издание отмечает, что помощь Киеву пока находит поддержку и Демократической, и Республиканской партий, однако последняя настаивает на более тщательном контроле выделяемых средств.

О том, что США могут усилить военную подготовку украинских военных ранее сообщал CNN. Источники телеканала рассказывали, что Ллойд Остин хочет использовать учебные программы, подобные тем, что проходят американские военные в учебных центрах в Калифорнии. Например, речь может идти о боевом слаживании сразу нескольких родов войск — пехоты, артиллерии, механизированных подразделений — для обнаружения, окружения и уничтожения подразделений противника. По мнению министра обороны, такие курсы будут более комплексными и эффективными, чем обучение, которое сейчас ведется в Великобритании и Польше.

В начале ноября Пентагон сообщил, что создает новое командование для усиления контроля за ходом обучения украинских солдат американскими и европейскими инструкторами. Командование получило название «Группа содействия безопасности Украины» (SAG-U). Оно должно упорядочить систему обучения и помощи, которая была создана «на лету» после начала специальной военной операции.

Накануне российский министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге заявил, что США и его партнеры по НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров». До этого Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, подчеркивал, что поддерживающие киевский режим страны становятся стороной конфликта.