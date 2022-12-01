Шесть посылок со взрывчаткой за два дня. В Испании расследуют покушения на политиков и военных

В Испании второй день подряд поступают сообщения об обнаружении взрывных устройств, доставляемых адресатам в виде посылок и писем. Посылка с бомбой, которую прислали в посольство Украины в Мадриде 30 ноября, оказалась не единственной. Аналогичные пакеты отправили в оружейную компанию Instalaza, в Минобороны Испании, на базу ВВС и премьеру страны Педро Санчесу, а также в посольство США. Полиция считает инциденты связанными.

Службы безопасности Испании 1 декабря сообщили об обнаружении трех пакетов со взрывчаткой, замаскированных под корреспонденцию, пишет издание El Mundo. Одна из посылок предназначалась премьер-министру Испании Педро Санчесу и была отправлена ему еще 24 ноября.

«Полиция сообщила Национальному суду об отправке Санчесу конверта с пиротехническими материалами, который был обнаружен и нейтрализован службами безопасности администрации президента», — говорится в сообщении.

Министерство внутренних дел сообщило, что конверт, адресованный главе правительства, отправили обычной почтой из Испании. Эту бомбу нашли едва ли не самой первой — еще 24 ноября, но решили не предавать происшествие огласке.

Еще одна подобная посылка поступила в Минобороны Испании. По информации El Mundo, взрывной механизм в посылке, которая также была отправлена с территории Испании, активируется, когда кто-либо дергает за связывающую ее леску.

Днем посылка со взрывчаткой была обнаружена в посольстве США в Мадриде. Здание оцепили. Конверт, поступивший в посольство, имеет «сходные характеристики с предыдущими» и был обнаружен около 12:30 по местному времени службами безопасности, пишет Europa Press.

Утром 1 декабря пакет со взрывчаткой обнаружили на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе.

El Mundo отмечает, что посылка предназначалась Спутниковому центру, расположенному на военном объекте. В Торрехон-де-Ардос есть объекты, которые используются совместно с НАТО.

«Системы безопасности авиабазы зафиксировали подозрительный конверт между 3:00 и 4:00 утра. После рентгеновского анализа было установлено, что он может содержать какой-то механизм внутри», — сообщила газета. Никто не пострадал.

Гражданская гвардия и Национальная полиция выдвинулись на базу, чтобы обезопасить территорию. Следователи изучают конверт, пытаются выяснить, связан ли инцидент с другими.

Полиция Испании считает инциденты связанными между собой, указывает издание.

Атака на оружейную компанию

Днем ранее были обнаружены еще две аналогичных посылки. Письмо было адресовано оружейной компании Instalaza, оно не взорвалось.

Instalaza производит ракетные установки, ручные гранаты и приборы ночного видения. Продукция компании экспортируется в более чем 35 государств. Как сообщила телекомпания ABC, испанское правительство в марте отправило Украине гранатометы Instalaza и 700 тыс. патронов к винтовкам, автоматам и ручным пулеметам.

До февраля 2022 года премьер Санчес выступал против отправки Киеву наступательных вооружений, но после ввода российских войск на Украину он поддержал такой шаг: «Мы должны дать европейский ответ на угрозу Европе».

Взрыв в украинском посольстве

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв около 13:00 по местному времени (15:00 мск). Посылка с самодельной бомбой была адресована послу Украины Сергею Погорельцеву.

По его словам, источником взрыва была бандероль. На пакете не было обратного адреса, он также не был похож на дипломатическую почту. Этот факт вызвал подозрения у сотрудников посольства.

«В пакете оказалась коробка, поэтому у коменданта появились подозрения, и он сам — чтобы никого не было рядом — вышел с этой «почтой» во двор, прежде чем ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв», — сообщил Погорельцев.

Комендант получил травмы руки и «что-то вроде контузии», рассказал посол. Дипломат считает, что последствия взрыва могли быть более серьезными, если бы его подчиненные не были осторожны.

Погорельцев не стал выдвигать предположения о том, кто мог прислать посылку со взрывчаткой, но отметил, что испанские власти пообещали приложить все усилия для расследования.

«Министр [иностранных дел Украины] Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей. Он также обратился к его испанскому коллеге, чтобы были предприняты меры для расследования нападения на украинскую дипломатическую миссию», — заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Испанские власти рассматривают взрыв в посольстве Украины как теракт, сообщило агентство Europa Press.