Почему Румыния попросила Украину признать, что молдавского языка не существует

Участники антиправительственной акции протеста у здания парламента Молдовы в Кишиневе, октябрь 2022 года

Власти Румынии призвали Украину признать молдавский язык несуществующим, сообщили в румынском МИД. Языковой вопрос был поднят в Молдавии в 2013 году – Конституционный суд признал государственным языком румынский, но в конституции республики указан в таком качестве молдавский. Украина же признала эти языки тождественными. «Газета.Ru» рассказывает о языковой проблеме в Молдавии.

Министерство иностранных дел Румынии снова призвало власти Украины признать, что молдавского языка не существует. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, передает РИА Новости.

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску встретился в Бухаресте с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Кроме обсуждения ситуации с энергетикой, румынская сторона подчеркнула, что продолжит повсеместно поддерживать украинских беженцев.

«Министры обсудили ситуацию с критически важной инфраструктурой на Украине, особенно энергетической, с серьезными, широкомасштабными последствиями, которые ощущает гражданское население» — отметили в румынском МИДе.

При этом министр Ауреску напомнил Кулебе о неоднократных просьбах румынской стороны признать «отсутствие так называемого молдавского языка».

Наконец, в пресс-релизе МИД Румынии говорится, что Бухарест готов помочь в восстановлении Украины от последствий военных действий.

В 2013 году Конституционный суд Молдавии постановил, что государственным языком в республике является румынский. Однако в конституции Молдовы значится, что государственный – молдавский язык. Тем не менее, судьи решили, что главную роль в законодательстве играет Декларация о независимости Молдавии – в ней называется государственным румынский.

Волнует этот вопрос и соседнюю Румынию. 19 июня 2021 года глава румынского МИД Богдан Ауреску уже призывал Киев официально признать молдавский язык несуществующим.

В апреле 2021 года Украина признала тождественность румынского и молдавского.

20 апреля президент Молдавии Майя Санду предложила парламенту рассмотреть вопрос о внесении поправок в конституцию для официального переименования государственного языка с молдавского на румынский.

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По сути, это один язык — молдавский считается в лингвистике официальным диалектом румынского. Незначительные отличия между ними наблюдаются на уровне литературной нормы, звучания и словообразования.

Санду напомнила, что внести поправки в конституцию по поводу языка обязывает решение Конституционного суда, однако до сих пор парламент не рассмотрел ни одной подобной инициативы.

«Проблема будет решена, мы уже создали программы, чтобы люди могли изучать и использовать румынский язык», — сказала молдавский президент.

Майя Санду также подчеркнула, что власти постараются сохранить на территории Молдавии языки нацменьшинств — гагаузский и украинский.

Против переименования языка в Молдавии выступает экс-президент страны и лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он неоднократно заявлял, что молдавский и румынский — два разных языка, а также предлагал вынести вопрос об этом на общенациональный референдум.

История вопроса

В книге молдавского и российского ученого Димитрия Кантемира «Описание Молдавии», написанной в 1714-1716 годах, говорится:

«У жителей Валахии и Трансильвании (регионы современной Румынии — «Газета.Ru») один общий язык с молдаванами, однако произношение более грубое… Валахи употребляют некоторые слова, молдаванам не известные, которые, однако, в письме опускают, и во всем следуют по стопам молдаван в отношении языка и правописания и этим самым признают, что молдавский язык чище, чем их, хотя открыто заявить об этом их удерживает недоброжелательство, существующее между молдаванами и валахами».

Молдавский язык при этом записывался долгое время кириллицей, а не латиницей. Кроме того, он считался языком церковным и классическим, в отличие от «букарештских нововведений» — поскольку на территории современной Молдовы издревле было много монастырей.

В 1989 году многие молдавские филологи и писатели признали тождество литературного молдавского и румынского. Правительство Молдавской ССР тогда же отменило кириллический алфавит и ввело румынское правописание.

В Приднестровье молдавский не считается аналогичным румынскому языком.

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В 2021 году дипломат, бывший посол Молдавии в Китае Виктор Боршевич заявил, выступая на конференции «Молдавская самобытность и ее защита в современном мире»:

«Кто больше борец за национальную идентификацию молдаван? Как ни странно, это русскоязычные: русские, украинцы, гагаузы, болгары. Они больше переживают за идентичность молдаван, чем сами румынизируемые модаване, которым шлют тонны учебников «Истории румын». <...> Молдаванизм — это патриотизм. Никакого молдаванизма нет, это ярлык, который нам наклеили товарищи «панрумынисты»».