Пашинян раскритиковал работу ОДКБ и отказался подписывать документы

Армения не стала подписывать итоговую декларацию саммита ОДКБ, а также проект решения о помощи Еревану в связи с Карабахским конфликтом. Фактически премьер Пашинян выступил с демаршем, объявив, что участие страны в организации не спасло ее от агрессии со стороны Азербайджана — который в ОДКБ не входит. «Газета.Ru» выясняла, что не устраивает Ереван, и что об этом думают российские власти.

Демарш Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который председательствует на открывшемся 23 ноября саммите государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване, заявил, что участникам встречи не удалось согласовать два итоговых документа.

«Мы завершили наше заседание в узком составе, представлено 17 проектов решения, по 15 проектам есть консенсус, мы приняли решения, два проекта отправлены на доработку», — сказал Пашинян на открытии сессии ОДКБ в расширенном составе.

Генеральный секретарь организации Станислав Зась на итоговом брифинге подтвердил, что армянская сторона не подписала два документа — это проект решения оказания помощи Армении и итоговая декларация.

«Документ [об оказании помощи Армении] в высокой степени готовности, согласован комплекс мероприятий в нынешней непростой ситуации, связанной с напряженностью на армяно-азербайджанской границе. Документ был признан в целом подготовленным, но нуждается в доработке. Поручено доработать и представить на подписание главам государств. То же самое касается декларации. Высокая степень готовности, но нужно будет внести ряд корректировок в документ», — сказал Зась.

При этом генсек ОДКБ назвал этот процесс совершенно нормальным, поскольку нет ни одной международной организации, все члены которой придерживаются строго одинаковой точки зрения.

Что не устроило Ереван

На заседании ОДКБ Пашинян заявил, что несмотря на гарантии коллективной защиты, Ереван подвергся нападению со стороны Баку в ходе обострившегося в 2020 году Карабахского конфликта.

«Вопреки юбилею, настроение у нас отнюдь не юбилейное. В течение двух последних лет Армения как минимум три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана.

Удручает, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий и что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на эту агрессию. Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами», — подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что считает отсутствие реакции главной неудачей председательства Армении в организации. Премьер-министр напомнил, что во время массовых протестов в Казахстане в январе 2022 года ОДКБ потребовался один день на выработку решения, что во многом помогло погасить беспорядки и избежать госпереворота.

Пресс-служба правительства Армении также опубликовала объяснение Пашиняна, почему он отказался подписывать два итоговых документа. По мнению премьера, в декларации и проекте решения о помощи отсутвует необходимая и логичная с точки зрений союзнических отношений политическая оценка действий Азербайджана.

«Такая позиция важна не только для восстановления территориальной целостности Республики Армения, но и для сдерживания Азербайджана от дальнейших агрессивных действий против нашей страны. О том, что сохраняется риск новой агрессии со стороны Азербайджана против территориальной целостности Армении, докладывал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на внеочередном заседании СКБ 28 октября текущего года. В этих условиях отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении», — заявил Пашинян.

Он отметил, что это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ, поэтому он не готов подписать документы.

Позже журналисты РИА Новости из кремлевского пула опубликовали фрагмент видеозаписи с переговоров лидеров стран – членов ОДКБ с подписью: «Видимо, так Пашинян дал понять, что ничего не подпишет».

На десятисекундном ролике премьер Армении говорит, что заседание окончено и благодарит присутствующих. На это сидящий напротив Александр Лукашенко удивленно разводит руками и что-то спрашивает Пашиняна. После чего глава армянского правительства повторяет более громко и отчетливо «Спасибо большое».

Очередной виток вооруженного противостояния между Ереваном и Баку, получивший название Вторая карабахская война, начался в конце сентября 2020 года. В течение полутора месяцев стороны применяли тяжелые вооружения и авиацию. В результате с обеих сторон, по официальным данным, погибло свыше 6,5 тысяч человек (и Армения и Азербайджан, говоря о потерях противниках, сообщают о 7-8 тысячах убитых). 10 ноября стороны при участии Москвы подписали соглашении о прекращении огня. Армения фактически потеряла в ходе конфликта контроль над семи районами Нагорного Карабаха. Оппозиция внутри страны обвиняла Пашиняна в провале военных действий и дипломатии. С ноября 2020-го конфликт между сторонами возобновлялся еще трижды: в мае 2021 года, в августе и сентябре 2022-го. Тогда бои шли по несколько дней, сообщалось о сотнях погибших и раненых.

Что думают в Кремле

Одним из первых официально позицию Армении прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, Пашинян имеет полное право расценивать ситуацию как провал работы ОДКБ.

«Премьер-министр Армении, выступая в самом начале в узком составе, сказал, что скорее склонен трактовать как фиаско работу ОДКБ по ситуации между Арменией и Азербайджаном. Это право армянской стороны так расценивать ситуацию. Но, с другой стороны, востребованность ОДКБ в этой ситуации очевидна», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что даже несмотря на разногласия и тот факт, что не все итоговые документы удалось согласовать, Армения «безусловно останется» членом организации. И это подтверждает востребованность и жизнеспособность ОДКБ. Песков заверил, что Москва останется посредником в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку и вместе с другими членами организации приложит максимум усилий, чтобы стороны подписали мирный договор.