«Бог помиловал на сей раз». Муж замглавы Херсона Губаревой заявил, что она на свободе

Общественный деятель, супруг замглавы администрации Херсонской области Екатерины Губаревой Павел сообщил, что его жена на свободе. Ранее источники в правоохранительных органах рассказали СМИ, что женщину задержали по делу об экономическом преступлении. В правительстве заявили, что она уехала из региона сразу после референдума и давно не работает. Павел Губарев объяснил отъезд лечением после ранения.

Освобождение

Павел Губарев рассказал в своем Telegram-канале, что его жена, замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева на свободе.

«Моя жена Екатерина Губарева на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку. По договоренности со следствием не могу разглашать суть дела. Однако, если мной будет замечена системная активность по дискредитации моей честной фамилии, оставляю за собой право рассказать все как есть. Без страха перед вышитыми золотом погонами», — написал мужчина.

Он отметил, что «в эти непростые дни» в его голове «пелось летовское «Я так люблю свою страну и ненавижу государство».

«За последних 8 лет воочию видел, как эта бездушная кланово-чиновничья махина раздавила десятки и сотни прекрасных людей. Нас Бог миловал и на сей раз», — заключил общественный деятель.

Анонимный представитель правительства Херсонской области рассказал ТАСС, что Губарева покинула регион после референдума, по итогам которого область вошла в состав Российской Федерации. По его словам, с тех пор она не исполняла свои обязанности.

«Губарева с момента окончания референдума покинула область и никакого участия в работе правительства не принимала, оставаясь лишь формально заместителем губернатора. Ее функции и министерства перераспределены между другими замами. В эвакуации она также не принимала участия, министерства и правительство работали без ее участия. Де-факто она в работе правительства участия не принимает уже долгое время», — сказал источник.

Супруг Губаревой пояснил в своем Telegram-канале, что «Катя была контужена ракетой HIMARS, прилетевшей в администрацию Херсона и проходила лечение».

Экономическое преступление

16 ноября Павел Губарев заявил в своем Telegram-канале об исчезновении супруги.

«Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила. Последнее место, где ее видели – здание правительства Херсонской области в Геническе», — написал общественный деятель.

Он уточнил, что «попытки дозвониться Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны».

В тот же день источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Губареву задержали сотрудники МВД по делу об экономическом преступлении. Однако в управлении МВД по Херсонской области агентству не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Источник также заявил ТАСС, что женщина давно не работает и уехала из региона после референдума. По информации пресс-службы правительства Херсонской области, обязанности Губаревой «перераспределили, но ее никто не замещает».

Источник RT подтвердил факт задержания Губаревой и уточнил, что «ее статус на данный момент неизвестен».

В Telegram-канале RT также был опубликован комментарий корреспондента телеканала Константина Придыбайло. Он отметил, что несколько раз общался с Губаревой в эфирах стримов. По его словам, она «всегда очень переживала и вкладывалась в работу».

«Одной из главных ее задач на освобожденных территориях была социальная поддержка людей <…> Екатерина и ее люди восстанавливали все буквально подомовым обходом, каждого нашли и внесли в новые базы, и каждый нуждающийся почти сразу стал получать пособия», — рассказал журналист.

Он подчеркнул, что, «если кто-то воровал, то не Катерина Губарева».

«Просто не верю в это <…> Надеюсь, что следствие будет очень тщательным, и найдут тех, кто реально воровал, а не тех, на кого показали. А самое главное, чтоб вообще это не было каким-то недопониманием или нестыковкой. Вы не представляете, как под обстрелами люди работали», — заключил Придыбайло.

Накануне Павел Губарев написал, что созвонился с женой, она сообщила, что выходит на свободу.

Карьера в Донбассе

Согласно открытым источникам, Екатерина Губарева родилась в Каховке Херсонской области. Женщина получила два высших образования. Одно – в области IT, а второе связано с государственным управлением.

С 2014 года Губарева работала министром иностранных дел ДНР. До 2018 года она также была депутатом республиканского парламента первого созыва, а после стала трудиться помощником председателя правительства ДНР. Ее супруг, Павел Губарев, был одним из первых лидеров пророссийских протестов на Юго-Востоке Украины весной 2014 года и одним из самопровозглашенных лидеров Донецкой народной республики. Освободившись из-под ареста СБУ, Губарев возглавил Мобилизационное управление министерства обороны ДНР.

16 июня 2022 года Губареву назначили на пост замглавы администрации Херсонской области. Она курировала цифровое развитие региона, связь и вопросы правового регулирования.

За свою деятельность Губарева попала в санкционные списки США и Евросоюза. Вместе с мужем Павлом Екатерина воспитывает троих детей.