«Украина теперь 51-й штат США?»: республиканцы требуют пересчитать выделенные Киеву деньги

Получившие большинство в палате представителей США республиканцы внесли на рассмотрение резолюцию о проверке средств, которые конгресс выделил Украине. Одна из авторов инициативы, член палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, считает, что американцы заслуживают знать, на что тратятся их налоги, направленные иностранному государству, которое не состоит в НАТО.

Аудит выделенных Киеву средств

Марджори Тейлор Грин, член Республиканской партии США, сообщила в своем Twitter о резолюции, в которой предлагается провести аудит средств, выделенных Украине. Политик стала одним из авторов документа. По словам Грин, свою инициативу республиканцы внесли на рассмотрение палаты представителей США вчера, 17 ноября.

«Мы должны проверять каждый доллар американских налогоплательщиков, отправленный на Украину. Американцы заслуживают знать, почему администрация Байдена и конгресс так заинтересованы в финансировании охраны границы Украины, а не своей страны», — сказала она в опубликованном видеоролике.

Как уточнила газета Daily Caller, законопроект подготовила группа из 11 республиканцев, возглавила ее сама Грин. Парламентарии хотят, чтобы все документы и сообщения, касающиеся финансирования Украины, были отправлены им не позднее, чем через 14 дней после принятия резолюции. В статье говорится, что запрос касается всей военной, гражданской и финансовой помощи, предоставленной Украине при президенте Байдене.

Грин также заявила изданию, что «американский народ заслуживает того, чтобы знать, куда идут его с трудом заработанные налоговые доллары для иностранного государства, которое не является членом НАТО».

«Душераздирающе видеть, как этих украинских солдат-инвалидов здесь, в залах конгресса, используют в качестве пешек, чтобы оказать давление на наш конгресс, чтобы он отдал Зеленскому с трудом заработанные налоговые доллары Америки. Я призываю провести аудит средств, выделяемых Украине, а также финансировать и охранять нашу границу», — призвала Грин в Twitter.

The Hill напомнил, что администрация президента США Джо Байдена уже предоставила Киеву военную помощь на сумму более 20 млрд долларов, около 10 млрд долларов гуманитарной помощи, а также около 13 млрд долларов экономической поддержки.

Согласно информации издания, теперь Байден призывает конгресс выделить 37,7 млрд долларов дополнительного финансирования для Украины.

В статье говорится, что если резолюция не будет внесена на рассмотрение профильного комитета, то у Грин есть возможность провести голосование по проекту в палате представителей США. При этом, как отмечается в материале, демократы, скорее всего, проголосуют против. Но Грин заявила, что готова вновь внести резолюцию на рассмотрение следующего состава конгресса, когда республиканцы будут в большинстве.

Выступая накануне на пресс-конференции, Грин возмутилась, что администрация Байдена финансирует бюджет Украины.

«Между прочим, мы финансируем в том числе и их бюджет. Вы знали об этом? Мы финансируем бюджет Украины – 11,8 млрд долларов направляется в виде бюджетной поддержки. Вопрос заключается в следующем: Украина что, теперь 51-й штат США? И какую должность занимает Зеленский в нашем правительстве? Это возмутительно, и американский народ заслуживает ответов», — сказала она.

«Ужасные два года»

8 ноября состоялись выборы в конгресс США. Подсчет голосов еще ведется. По прогнозам американских СМИ, республиканцы получают большинство — 218 мандатов в палате представителей, у демократов останется лишь 208 мест. Судьба еще девяти мандатов пока не определена.

15 ноября республиканец Кевин Маккарти был переизбран лидером фракции в палате представителей. Его кандидатуру поддержали 188 однопартийцев, 31 парламентарий высказался против.

Накануне президент США Джо Байден поздравил лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти с тем, что его партия получила большинство мандатов по итогам промежуточных выборов.

«Я поздравляю Маккарти с победой республиканцев в борьбе за большинство в палате. И я готов работать вместе с республиканскими законодателями, чтобы обеспечить результаты для работающих семей», — заявил глава государства.

Ранее Маккарти предупреждал, что в случае победы его партии на выборах в конгресс американская помощь Киеву может сократиться.

«Думаю, люди погрузятся в рецессию, и они не будут выписывать незаполненный чек Украине. Они просто не будут этого делать», — сказал он в конце октября.

8 ноября Байден объявил, что США ждут «ужасные два года» в случае победы республиканцев на выборах.

«Если мы (демократы – «Газета.Ru») <...> сохраним палату представителей и сенат, все будет в порядке. Но если мы потеряем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года», — сказал он, выступая в Чикаго.

По его словам, «хорошая новость» заключается в том, что у него есть право вето, которое он может использовать для предотвращения вступления в силу инициатив, продвигаемых республиканцами.

13 ноября стало известно, что Демократическая партия получила минимальный перевес для большинства в сенате: ей досталось 50 мест из 100 возможных. В случае равенства при голосовании свой голос демократам сможет отдать вице-президент США Камала Харрис.