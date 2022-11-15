«Похоже на обломки от ракеты С-300». Что убило двух человек на востоке Польши

Польские СМИ сообщают о гибели двоих человек в результате взрывов на востоке Польши. Премьер-министр Матеуш Моравецкий собрал срочное совещание комитета по обороне и безопасности. Американские СМИ сообщают, что ракеты якобы были российскими, но Пентагон пока не подтверждает эти сведения. Минобороны РФ заявило, что никаких ударов вблизи польской границы российская сторона не наносила. А эксперты считают, что скорее всего по ферме в Польше случайно ударили украинские ракеты комплекса С-300.

Минобороны РФ назвало «провокацией» сообщения польских СМИ и чиновников о падении на востоке Польши якобы российской ракеты. Об этом говорится в Telegram-канале МО РФ.

«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки», — говорится в сообщении.

Военное ведомство утверждает, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российские военные не наносили.

«Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», — добавили в Минобороны РФ.

Заявления Варшавы

Польское радио ZET сообщило вечером вторника, 15 ноября, о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на востоке страны, недалеко от границы с Украиной.

Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека. На место происшествия прибыли военные и полиция, а также прокуратура. СМИ Visegrad в свою очередь сообщили, что ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома Томашув-Любельский. Местные издания сообщают, что на найденных обломках нет маркировки, указывающей на принадлежность снарядов.

Агентство Reuters сообщает, что премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Представитель польского кабмина Петр Мюллер призвал журналистов не публиковать непроверенную информацию.

Заявления США и Украины

Агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки сообщило, что это якобы российские ракеты залетели на территорию Польши. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что 85 и более ударов было нанесено ВС РФ по объектам инфраструктуры страны. Он также впоследствии сообщил, что это якобы именно российские ракеты взорвались на польской территории.

«Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать», — заявил украинский президент.

При этом в Пентагоне официально заявили, что не могут подтвердить сообщения о принадлежности взорвавшихся ракет. «У нас нет сейчас никакой информации, которая бы подтверждала эти сообщения», — сказал представитель Минобороны США Патрик Райдер на брифинге. Он добавил, что как только ведомство получит новые сведения, их обязательно предоставят широкой общественности.

Для американской стороны важно определить, было ли падение ракет в Польше случайностью или намеренным действием, заявили в Госдепартаменте США.

Реакция Таллина и Вильнюса

МИД Эстонии незамедлительно отреагировал на сообщения СМИ о взрыве в Польше якобы именно российской ракеты.

«Последние новости из Польши вызывают наибольшее беспокойство. Мы тесно консультируемся с Польшей и другими союзниками. Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей», — заявило ведомство.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в свою очередь заявил, что это именно власти РФ выпустили ракеты.

«Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление», — заявил латышский чиновник.

Пабрикс также призвал закрыть и начать оборонять силами НАТО воздушное пространство над Украиной.

Мнение экспертов

Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что на территорию Польши могли залететь «нештатно сработавшие украинские зенитные управляемые ракеты системы С-300».

Он добавил, что российские крылатые ракеты — высокоточное оружие, рассчитанное на применение в условиях сильного противодействия комплексов РЭБ и ПВО противника.

«Сбить их с курса практически невозможно. Кроме того, их полетный курс рассчитывается так, чтобы исключить залет на сопредельные территории. Поэтому заявления Польши — из области фантастики», — отметил Леонков.

Экс-полковник Генштаба, бывший старший офицер Главного штаба войск ПВО Михаил Ходаренок считает, что ракета, упавшая на территории Польши действительно могла быть украинской.

«Они действительно очень похожи на остатки от ракеты комплекса С-300. Это, по всей видимости, части двигателя ракеты 5В55Р. При этом я уверен, что это не был сознательный удар. Ракеты С-300, помню по своей службе, часто уходили с траектории даже на учениях», — сказал он RT.

Пшеводув, где упали ракеты, находится в 100 км к северу от Львова. Сегодня в результате российских ракетных ударов по Львовской области город был обесточен, там также отключено было водоснабжение и остановлен городской транспорт.