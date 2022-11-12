Политика

Военная операция РФ на Украине. День 262-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 262-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
ВСУ обстреляли ночью из HIMARS город Стаханов в ЛНР. Геническ станет временно административным центром Херсонской области после отвода ВС РФ из Херсона. Белый дом не видит «серьезного настроя» Москвы на переговоры о мире. В ряде регионов Украины снова звучит воздушная тревога. Newsweek сообщает, что в следующем году ряд стран ЕС могут отказаться помогать Киеву из-за проблем в экономике. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:30

Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ, заявил РИА Новости представитель администрации региона.

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Телеграм-канал «SHOT»
8:21

Журнал Newsweek опубликовал статью, в которой утверждается, что планы Евросоюза по оказанию помощи Украине в размере €18 млрд в 2023 году могут «оказаться под угрозой из-за позиции отдельных стран». Эти страны сейчас страдают от экономических проблем, передает ТАСС.

8:18

Пресс-служба МО РФ распространила видео подготовки мобилизованными россиянами на полигоне в Ставрополье.

8:11

8:05

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что конфликт на Украине может быть урегулирован на основе принципов суверенитета и территориальной целостности, однако Вашингтон «не видит серьезного настроя Москвы на переговоры».

8:04

ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Выпущено две ракеты.

8:02

Доброе утро! Мы продолжаем наблюдать за ходом специальной военной операции ВС РФ на Украине.

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