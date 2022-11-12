Военная операция РФ на Украине. День 262-й

ВСУ обстреляли ночью из HIMARS город Стаханов в ЛНР. Геническ станет временно административным центром Херсонской области после отвода ВС РФ из Херсона. Белый дом не видит «серьезного настроя» Москвы на переговоры о мире. В ряде регионов Украины снова звучит воздушная тревога. Newsweek сообщает, что в следующем году ряд стран ЕС могут отказаться помогать Киеву из-за проблем в экономике. «Газета.Ru» ведет хронику событий.