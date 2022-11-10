Лозунг «Жыве Беларусь» уравняли с нацистским «Хайль Гитлер». Хотя в 90-х ему аплодировал Лукашенко

Во время митинга оппозиции в Минске, 16 августа 2020 года

Лозунг «Жыве Беларусь» МВД республики предлагало включить в перечень экстремистской или нацистской символики еще в прошлом году. И вот 10 ноября эту инициативу официально узаконили. В документе фраза «Жыве Беларусь» в совокупности с поднятой раскрытой ладонью называется коллаборационистским приветствием. В то же время фраза до недавнего времени использовалась официальными лицами, под этим же девизом выходила белорусская парламентская газета, а президент Александр Лукашенко в прошлом ее произносил с трибуны.

Теперь — нацистская символика

МВД Белоруссии 10 ноября опубликовало обновленное постановление «Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики». Кроме прочего, в нем есть перечень нацистской символики и атрибутики, которые по закону «О недопущении реабилитации нацизма» запрещены в стране.

В этот перечень вошел лозунг «Жыве Беларусь», который называется коллаборационистским приветствием и символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС.

В документе говорится, что приветствие использовалась «наравне с нацистским партийным приветствием «Хайль Гитлер» и представляет сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью восклицание «Жыве Беларусь» и отзыв «Жыве».

При этом в постановлении МВД не говорится, относятся ли к нацистской символике иные варианты восклицания «Жыве Беларусь», например, без поднятой руки или с сжатой в кулак ладонью.

10 ноября депутаты Национального собрания Белоруссии также приняли закон об амнистии в связи с Днем народного единства. Она затронет около 4,5 тысяч заключенных. При этом депутат Марина Ленчевская сообщила, что амнистия не коснется участников протестных акций 2020 года, осужденных по экстремистским и террористическим статьям. Им Ленчевская посоветовала обращаться за помилованием к президенту.

«Да здравствует Белоруссия!»

Согласно данным из открытых источников, восклицание «Жыве Беларусь» («Да здравствует Белоруссия!» — бел.) пошло от пароля нелегальной виленской революционной организации, а в окончательном виде сформировалось в стихотворении белорусского поэта и переводчика первой половины XX века Янки Купалы «Гэта крык, што жыве Беларусь» (1905-1907 гг.). После этого оно неоднократно употреблялось писателями, поэтами и активистами белорусского национального движения.

Как политический национальный призыв фраза начала использоваться в эмигрантской среде белорусов в Европе в 1920-х годах. Она также встречалась и в военных песнях витебских партизан, а после Великой Отечественной войны под названием «Жыве Беларусь» выходила эмигрантская периодика Белорусского освободительного движения в США, Великобритании, Германии вплоть до 1980-х годов.

В учебнике «История Белоруссии. 1917-1945 гг.» за 10 класс под редакцией Евгения Новика от 2012 года в параграфе, посвященном оккупации страны Третьим Рейхом, говорится следующее: «В системе школьного образования, действовавшей на оккупированной территории, учебный процесс имел прогерманскую и профашистскую направленность. В классе должен был висеть портрет А. Гитлера. Учителю, входящему в класс, необходимо было приветствовать учащихся поднятой правой рукой с возгласом «Хайль Гитлер!» или «Жыве Беларусь!».

Фактически лозунг «Жыве Беларусь» до недавнего времени существовал в двух противоположных по смыслу значениях. Он использовался официальными лицами, также под этим девизом до 2020 года выходило официальное издание белорусского парламента «Народная газета» (4 декабря позапрошлого года девиз был сменен на «Жыві і квітней, Беларусь!»). В то же время фраза стала одним из символов современной белорусской оппозиции наряду с бело-красно-белым флагом. За лозунги «Жыве Беларусь» в 2020-2021 годах в стране задерживали протестующих, выступающих против Александра Лукашенко.

А что сам Лукашенко?

Признать «Жыве Беларусь» элементом нацистской символики предлагалось МВД страны еще в прошлом году. При этом в интернете есть подтверждения, что в прошлом президент республики Александр Лукашенко аплодировал этому лозунгу и даже сам его употреблял — в несколько измененном виде.

Например, в 1995 году минский театр имени Янки Купалы праздновал свое 75-летие. На посвященном этому торжественном мероприятии читал свои стихи поэт Рыгор Бородулин, который завершил свое выступление словами «Жыве Беларусь» с поднятой рукой. На сохранившихся кадрах видно, как Бородулин спускается после этих слов в зал, где ему аплодируют зрители. Среди них в первых рядах сидит и аплодирует Александр Лукашенко, который годом ранее вступил в должность президента.

Несколько лет назад на одном из официальных мероприятий с Лукашенко присутствовавший в зале пожилой мужчина также завершил свое выступление лозунгом «Жыве Беларусь». На что президент республики ему ответил: «Конечно же жыве! Будет жить Беларусь, это я вам гарантирую».