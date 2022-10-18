«Самое время порвать все отношения». В Думе отреагировали на действия Таллина

Парламент Эстонии единогласно признал «режим» в РФ террористическим. В резолюции значится, что власти «сделали Россию самой большой угрозой миру во всем мире». При этом ряд поправок к итоговому документу отклонили – среди них были призывы к НАТО и ЕС немедленно разорвать дипломатические отношения с Москвой и не давать россиянам получать убежище в странах Европы. В Госдуме также предложили «порвать» с Эстонией отношения.

Рийгикогу (парламент) Эстонии объявил «российский режим» террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает издание ERR.

Все 88 депутатов эстонского парламента проголосовали в поддержку резолюции единогласно.

Эстония осуждает проведение РФ специальной военной операции на Украине. Кроме того, парламент республики заявил, что «никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов».

«Путем правонарушения никогда невозможно создать право. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире. <...> Рийгикогу [парламент] объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор», — говорится в законопроекте.

Ряд поправок к резолюции был отклонен. В их числе — призыв к странам НАТО и Евросоюзу о немедленном разрыве дипотношений с РФ, призыв не позволять российским гражданам просить политическое убежище в Европе и призыв к властям Эстонии закрыть границы с Россией и разорвать все пограничные договора.

Реакция в Думе

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов призвал разорвать дипломатические отношения с Эстонией.

«Самое время порвать все отношения с Эстонией и объявить все ранее существующие договоры и соглашения недействующими, включая признание Эстонии независимым государством», — прокомментировал решение эстонского парламента российский депутат от «Единой России».

Торговый баланс

Накануне РИА Новости сообщили, что в Эстонии по состоянию на июнь 2022 года уровень торговли с РФ вернулся на уровень, имевшийся до начала военных действий на Украине.

Импорт российских товаров в республику даже вырос на 11%, а экспорт эстонских в РФ – на 19%.

В августе главный экономист крупнейшего банка Прибалтики, эстонского филиала шведского Swedbank Тыну Мертсина заявил, что экспорт товаров эстонского происхождения в Россию в июне 2022 года сократился на 23% и на 22% с начала года. Импорт из России в июне также сократился, отметил он.

Доля импорта Эстонией древесины и лесоматериалов из России за первые полгода 2022 года выросла, но резко снизился уровень поставок российских удобрений – с 60% в 2021 году до 9% в 2022-м.

Тем не менее, 15 сентября правительство Эстонии приняло решение о прекращении действия соглашения о таможенном сотрудничестве с РФ. Оно будет действовать еще полгода. 16 октября Эстония закрыла свои порты для российских судов. Соответствующее решение принял эстонский Департамент транспорта.

Также правительство Эстонии приняло постановление, согласно которому в качестве ограничительной меры против Москвы страна с 1 января 2023 года запретит покупку природного газа из России, сообщил глава МИД прибалтийской республики Урмас Рейнсалу.

Вслед за Латвией

11 августа Сейм Латвии первым в ЕС признал РФ государством-спонсором терроризма.

Председатель комиссии латвийского парламента по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что Россия долгие годы прямо и косвенно поддерживает террористические режимы и организации.

«На Украине Россия избрала подобный образ поведения — жестокий, аморальный и противоправный», — говорится в принятом заявлении сейма. Достигая политических целей войной, Россия стремится запугать и деморализовать народ Украины и ее Вооруженные силы, а также парализовать государственную дееспособность», — заявил латышский парламентарий.

Кроме того, с 19 сентября Польша, Литва, Латвия и Эстония запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы от третьих стран.

«С 00:00 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через внешние границы для граждан Российской Федерации, независимо от того, какой страной выдана шенгенская виза. <...> Призыв к российским гражданам такой: не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады», — заявил эстонский глава МИД Урмас Рейнсалу.